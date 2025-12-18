https://ria.ru/20251218/safonov-2063044966.html
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Энрике, Вячеслав Малафеев, Краснодар, Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что отношение главного тренера "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике к российскому голкиперу Матвею Сафонову кардинально изменилось после финала Межконтинентального кубка.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
«
"Недостаток игрового времени, вероятно, спортивно разозлил Матвея, особенно после периода адаптации. Мы знаем, на что он способен как вратарь. Отношение Луиса Энрике к нему сейчас улучшилось на 100%. Надеюсь, это поможет Матвею и дальше играть в команде. Иногда случаются игры, когда все складывается идеально. У каждого игрока бывают такие моменты, когда он показывает свой максимум. К сожалению, немногим удается поддерживать этот уровень стабильно. Будем надеяться, что Матвею это удастся", - сказал Малафеев РИА Новости.
"Что касается отбитых пенальти, то это сочетание удачи, обстоятельств и правильной тактики. Скорее всего, был проведен анализ того, как обычно пробиваются пенальти. Но, конечно, важны также вратарское чутье, мастерство и характер", - добавил собеседник агентства.
Сафонову
26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара
" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции
, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов
и Суперкубка УЕФА.