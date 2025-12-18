Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев

«

"Недостаток игрового времени, вероятно, спортивно разозлил Матвея, особенно после периода адаптации. Мы знаем, на что он способен как вратарь. Отношение Луиса Энрике к нему сейчас улучшилось на 100%. Надеюсь, это поможет Матвею и дальше играть в команде. Иногда случаются игры, когда все складывается идеально. У каждого игрока бывают такие моменты, когда он показывает свой максимум. К сожалению, немногим удается поддерживать этот уровень стабильно. Будем надеяться, что Матвею это удастся", - сказал Малафеев РИА Новости.