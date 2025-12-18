Рейтинг@Mail.ru
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:48 18.12.2025 (обновлено: 22:16 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/safonov-2063044966.html
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев
Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что отношение главного тренера "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике к российскому РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T19:48:00+03:00
2025-12-18T22:16:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
энрике
вячеслав малафеев
краснодар
суперкубок франции
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062792226_0:83:1080:691_1920x0_80_0_0_1031f257c065838a6c46b92a6ca75959.jpg
/20251218/vratar-2062881707.html
/20251218/safonov-2062800382.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062792226_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2d561876e0af54503f6a314167465417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, энрике, вячеслав малафеев, краснодар, суперкубок франции, лига чемпионов уефа, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Энрике, Вячеслав Малафеев, Краснодар, Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Отношение тренера "ПСЖ" к Сафонову улучшилось, считает Малафеев

Малафеев считает, что отношение Луиса Энрике к Сафонову улучшилось на 100%

© Соцсети клубаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети клуба
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что отношение главного тренера "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике к российскому голкиперу Матвею Сафонову кардинально изменилось после финала Межконтинентального кубка.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова
Вчера, 12:15
«
"Недостаток игрового времени, вероятно, спортивно разозлил Матвея, особенно после периода адаптации. Мы знаем, на что он способен как вратарь. Отношение Луиса Энрике к нему сейчас улучшилось на 100%. Надеюсь, это поможет Матвею и дальше играть в команде. Иногда случаются игры, когда все складывается идеально. У каждого игрока бывают такие моменты, когда он показывает свой максимум. К сожалению, немногим удается поддерживать этот уровень стабильно. Будем надеяться, что Матвею это удастся", - сказал Малафеев РИА Новости.
"Что касается отбитых пенальти, то это сочетание удачи, обстоятельств и правильной тактики. Скорее всего, был проведен анализ того, как обычно пробиваются пенальти. Но, конечно, важны также вратарское чутье, мастерство и характер", - добавил собеседник агентства.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
Вчера, 02:27
 
ФутболСпортМатвей СафоновЭнрикеВячеслав МалафеевКраснодарСуперкубок ФранцииЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала