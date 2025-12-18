Кафанов сравнил Сафонова с Тольдо в полуфинале ЧЕ-2000

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости поставил перформанс вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка выше, чем игру голкипера сборной Италии Франческо Тольдо в полуфинале чемпионата Европы 2000 года.