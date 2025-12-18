Рейтинг@Mail.ru
Кафанов сравнил Сафонова с Тольдо в полуфинале ЧЕ-2000
Футбол
 
13:53 18.12.2025 (обновлено: 14:10 18.12.2025)
Кафанов сравнил Сафонова с Тольдо в полуфинале ЧЕ-2000
Кафанов сравнил Сафонова с Тольдо в полуфинале ЧЕ-2000 - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Кафанов сравнил Сафонова с Тольдо в полуфинале ЧЕ-2000
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости поставил перформанс вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в РИА Новости Спорт, 18.12.2025
футбол
спорт
виталий кафанов
международная федерация футбола (фифа)
суперкубок франции
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
Новости
Кафанов сравнил Сафонова с Тольдо в полуфинале ЧЕ-2000

Кафанов оценил перформанс Сафонова выше игры Тольдо в полуфинале Евро-2000

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости поставил перформанс вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка выше, чем игру голкипера сборной Италии Франческо Тольдо в полуфинале чемпионата Европы 2000 года.
"ПСЖ" Сафонова 17 декабря в Катаре обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Вышедший в стартовом составе россиянин отбил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Он стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой
13:21
"Что-то похожее было в полуфинале чемпионата Европы у итальянца Франческо Тольдо в матче со сборной Нидерландов. Но там два пенальти были в основное время. Теперь это уже не рекорд!" - заявил Кафанов, отвечая на просьбу найти историческую аналогию успешному выступлению Сафонова в матче против "Фламенго".
В 2000 году в полуфинале чемпионата Европы сборная Нидерландов в большинстве проиграла команде Италии (0:0, 1:3 - по пенальти). Тогда одни из хозяев турнира не реализовали два пенальти в основное время (один удар отбил Тольдо, еще один приняла на себя штанга). В послематчевой серии итальянский вратарь отразил два удара, а еще один пришелся выше створа ворот.
"Это сделал наш вратарь! В матче, где решалась судьба Межконтинентального кубка! Такое значимое событие останется в памяти на десятилетия", - добавил тренер вратарей сборной России.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Футбол. Товарищеский матч. Легенды сборной России - экс-игроки РПЛ из Африки - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером"
10:18
 
ФутболСпортВиталий КафановМеждународная федерация футбола (ФИФА)Суперкубок ФранцииМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
