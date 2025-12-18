Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе и показывает своим примером, что стоит уезжать за границу, чтобы играть в топовых лигах, сказал РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.