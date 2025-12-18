Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе и показывает своим примером, что стоит уезжать за границу, чтобы играть в топовых лигах, сказал РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
"Ну молодец, здорово. А что здесь такого? Мы же всю жизнь в футболе. Сейчас этих кубков столько, каждый месяц проходят. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Тем более, мы говорим о команде, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов. Сафонов воспользовался своим шансом, молодец. Если бы Шевалье не получил травму, думаю, он бы стоял. Матвей получает удовольствие от футбольной жизни в мире, в Европе. Это ответ тем, кто говорил, стоит или не стоит уезжать. Конечно, уезжайте, елки-палки! Если вы хотите участвовать в топовых лигах. Вот вам пример. Хотя он тоже просидел весь прошлый год в запасе. Ну Доннарумма был, куда там", - сказал Мостовой.
После серии пенальти Сафонова признали лучшим игроком матча.