Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой
Футбол
Футбол
 
13:47 18.12.2025
Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой
Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой
Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе и показывает своим примером, что... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
футбол
спорт
европа
россия
катар
александр мостовой
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
спорт, европа, россия, катар, александр мостовой, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Европа, Россия, Катар, Александр Мостовой, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Лига чемпионов УЕФА
Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой

Мостовой: Сафонов показывает российским футболистам, что стоит уезжать в Европу

© Соцсети клубаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети клуба
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе и показывает своим примером, что стоит уезжать за границу, чтобы играть в топовых лигах, сказал РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
"Ну молодец, здорово. А что здесь такого? Мы же всю жизнь в футболе. Сейчас этих кубков столько, каждый месяц проходят. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Тем более, мы говорим о команде, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов. Сафонов воспользовался своим шансом, молодец. Если бы Шевалье не получил травму, думаю, он бы стоял. Матвей получает удовольствие от футбольной жизни в мире, в Европе. Это ответ тем, кто говорил, стоит или не стоит уезжать. Конечно, уезжайте, елки-палки! Если вы хотите участвовать в топовых лигах. Вот вам пример. Хотя он тоже просидел весь прошлый год в запасе. Ну Доннарумма был, куда там", - сказал Мостовой.
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
Футбол
 
