"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
Футбол
 
02:27 18.12.2025 (обновлено: 02:35 18.12.2025)
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
Ведущие европейские спортивные издания восхитились игрой российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка по футболу,... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
спорт, матвей сафонов, луис энрике, фламенго, пари сен-жермен (псж)
Спорт, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Фламенго, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Футбол
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова

Зарубежные СМИ выразили восхищение Сафоновым после победной серии пенальти

© Getty Images / Getty ImagesРоссийский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Getty Images
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ведущие европейские спортивные издания восхитились игрой российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка по футболу, назвав его "героем вечера".
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Президент "ПСЖ": Сафонов в финале Межконтинентального кубка был великолепен
02:10
Французское издание Foot Mercato опубликовало материал под названием "Героический вечер нового любимца Парижа Матвея Сафонова", в котором отметило, что именно игра россиянина принесла победу парижанам в матче, который складывался не самым лучшим образом.
«
"Неожиданно заняв в четвертый раз подряд место Шевалье, только что оправившегося от травмы, Матвей Сафонов провел вечер, который может изменить его парижскую историю. Не проявляя себя на протяжении долгого времени, Сафонов сыграл решающую роль. Во время серии пенальти Сафонов перешел в другое измерение. В давящей тишине россиянин отразил четыре из пяти ударов бразильцев. После финального свистка все игроки и штаб "ПСЖ" подбежали к вратарю и подняли его на руки перед трибуной, где тысячи парижских болельщиков скандировали его имя. В Париже, возможно, родился новый любимец", - говорится в материале.
Матвей Сафонов и Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Глава ФИФА опубликовал фото с Сафоновым
02:01
"Героем серии пенальти стал российский голкипер Сафонов, неожиданно отразивший четыре удара игроков "Фламенго". Никто не смог предотвратить серию пенальти, где царствовал Сафонов, которого Луис Энрике предпочел в качестве основного вратаря вместо Шевалье", - говорится в материале испанского издания Mundo Deportivo с заголовком "Луис Энрике и "ПСЖ" завоевали шестой трофей в серии пенальти с Сафоновым в роли героя".
«
"Шестой титул в сезоне - "ПСЖ" обязан своему вратарю. Не Шевалье, который пришел на место Доннаруммы, а Сафонову: в последние недели он вытеснил француза и превратился в героя, отразив четыре пенальти подряд", - отмечается в материале итальянской газеты Gazzetta dello Sport "Героический Сафонов! Четыре пенальти!".
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком
01:32
 
