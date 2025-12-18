Глава ФИФА опубликовал фото с Сафоновым

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал фотографию с российским вратарем "Пари Сен-Жермен" Матвеем Сафоновым после финального матча Межконтинентального кубка и поздравил французский клуб с победой в турнире.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Глава ФИФА опубликовал серию снимков с матча. На одной из фотографий Сафонов отражает пенальти, а на другой - получает от Инфантино медаль за победу в финале.
«
"ПСЖ" завоевал Межконтинентальный кубок после захватывающего матча, который решился в серии пенальти. Поздравляем парижан с первым мировым трофеем!" - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.