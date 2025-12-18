Глава ФИФА опубликовал фото с Сафоновым

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал фотографию с российским вратарем "Пари Сен-Жермен" Матвеем Сафоновым после финального матча Межконтинентального кубка и поздравил французский клуб с победой в турнире.