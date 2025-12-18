В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса

ГААГА, 18 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама через три месяца повторно рассмотрит запрос о досрочном освобождении бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса, в отношении которого в Нидерландах возбуждены два уголовных дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.

"Через три месяца будет назначено еще одно слушание для повторного обсуждения этого же вопроса", - заявила Бурлесон.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.