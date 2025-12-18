https://ria.ru/20251218/promes-2062950913.html
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса
Апелляционный суд Амстердама через три месяца повторно рассмотрит запрос о досрочном освобождении бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса, в... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T15:44:00+03:00
2025-12-18T15:44:00+03:00
2025-12-18T15:52:00+03:00
футбол
амстердам
нидерланды
оаэ
квинси промес
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932834720_0:87:2992:1770_1920x0_80_0_0_5bfd42682710fc294d72eb9363375586.jpg
/20251218/futbol-2062931492.html
/20251216/pszh-2062405564.html
амстердам
нидерланды
оаэ
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932834720_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_1dd59d26614e341ef36bf9df82e813ca.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амстердам, нидерланды, оаэ, квинси промес, спартак москва
Футбол, Амстердам, Нидерланды, ОАЭ, Квинси Промес, Спартак Москва
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса
РИА Новости: суд рассмотрит запрос об освобождении Промеса в марте 2026 года
ГААГА, 18 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама через три месяца повторно рассмотрит запрос о досрочном освобождении бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса, в отношении которого в Нидерландах возбуждены два уголовных дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.
Апелляционный суд Амстердама
подтвердил агентству, что в ходе предварительного заседания в четверг отклонил ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения нидерландского футболиста.
"Через три месяца будет назначено еще одно слушание для повторного обсуждения этого же вопроса", - заявила Бурлесон.
В сентябре Апелляционный суд Амстердама также отклонил ходатайство защиты о досрочном освобождении Квинси Промеса
до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.
В конце июня бывший игрок "Спартака
" был экстрадирован в Нидерланды
из ОАЭ
по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.