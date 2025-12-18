Рейтинг@Mail.ru
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса
Футбол
 
15:44 18.12.2025 (обновлено: 15:52 18.12.2025)
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса
В Амстердаме повторно рассмотрят запрос о досрочном освобождении Промеса

РИА Новости: суд рассмотрит запрос об освобождении Промеса в марте 2026 года

Квинси Промес. Архивное фото
ГААГА, 18 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама через три месяца повторно рассмотрит запрос о досрочном освобождении бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса, в отношении которого в Нидерландах возбуждены два уголовных дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.
Апелляционный суд Амстердама подтвердил агентству, что в ходе предварительного заседания в четверг отклонил ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения нидерландского футболиста.
Суд отказал Промесу в досрочном освобождении
Вчера, 14:49
"Через три месяца будет назначено еще одно слушание для повторного обсуждения этого же вопроса", - заявила Бурлесон.
В сентябре Апелляционный суд Амстердама также отклонил ходатайство защиты о досрочном освобождении Квинси Промеса до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.
В конце июня бывший игрок "Спартака" был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
