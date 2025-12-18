Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго" для подготовки к ЧМ-2026
Футбол
 
01:50 18.12.2025
СМИ: Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго" для подготовки к ЧМ-2026
СМИ: Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго" для подготовки к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
СМИ: Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго" для подготовки к ЧМ-2026
Бразильский футболист Неймар может покинуть "Сантос" и перейти во "Фламенго", сообщает Marca. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
футбол
спорт
неймар
карло анчелотти
сантос
фламенго
бразилия
чемпионат мира по футболу 2026
спорт, неймар, карло анчелотти, сантос, фламенго, бразилия, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Неймар, Карло Анчелотти, Сантос, Фламенго, Бразилия, Чемпионат мира по футболу 2026
СМИ: Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго" для подготовки к ЧМ-2026

Marca: Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго" для подготовки к ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболист Неймар
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футболист Неймар. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бразильский футболист Неймар может покинуть "Сантос" и перейти во "Фламенго", сообщает Marca.
По информации издания, "Сантос" ведет переговоры о продлении контракта с 33-летним футболистом. Отмечается, что стороны находятся на продвинутой стадии. Также к футболисту проявляет интерес бразильский "Фламенго", ставший чемпионом страны по итогам прошедшего сезона. Руководство и игроки команды настаивают на подписании форварда и намерены ему помочь подготовиться к чемпионату мира 2026 года.
Неймару 33 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за "Сантос" во всех турнирах, забив 11 мячей. Ранее СМИ сообщали, что Неймар получил травму мениска, которая может помешать ему принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июля по 19 июля.
В марте сборная Бразилии проведет два заключительных контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть в заявку на турнир.
Футбол Спорт Неймар Карло Анчелотти Сантос Фламенго Бразилия Чемпионат мира по футболу 2026
 
