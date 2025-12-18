Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"

По данным полиции, Самсон Накауа и Трей Роуз без разрешения завладели автомобилем баскетболиста, после чего прибыли в отель в районе Вест-Голливуд и оставили угнанный внедорожник на парковке. В ходе проверки записей камер наблюдения сотрудники правоохранительных органов идентифицировали подозреваемых и вскоре задержали их. Оба обвиняются в завладении транспортным средством без согласия владельца и остаются под стражей.