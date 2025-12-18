Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самсон Накауа, брат игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лос-Анджелес Рэмс" Пуки Накауа, арестован по подозрению в неправомерном завладении внедорожником баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Адоу Тиеро, сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.
По данным полиции, Самсон Накауа и Трей Роуз без разрешения завладели автомобилем баскетболиста, после чего прибыли в отель в районе Вест-Голливуд и оставили угнанный внедорожник на парковке. В ходе проверки записей камер наблюдения сотрудники правоохранительных органов идентифицировали подозреваемых и вскоре задержали их. Оба обвиняются в завладении транспортным средством без согласия владельца и остаются под стражей.
Накауа 24 года, он выступает за "Рэмс" с 2023 года, когда был выбран командой на драфте в пятом раунде. Тиеро 21 год, игрок был выбран "Бруклин Нетс" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации - 2025 под общим 36-м номером, однако в июле в рамках первого в истории лиги обмена между семью командами перешел в "Лейкерс". Он дебютировал в ноябре в игре регулярного чемпионата против "Милуоки Бакс", в которой набрал 4 очка.