Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"
Баскетбол
 
20:50 18.12.2025
Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"
Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"
Самсон Накауа, брат игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лос-Анджелес Рэмс" Пуки Накауа, арестован по подозрению в неправомерном завладении... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
баскетбол
спорт
лос-анджелес лейкерс
национальная футбольная лига (нфл)
нба
лос-анджелес
лос-анджелес
лос-анджелес лейкерс, национальная футбольная лига (нфл), нба, лос-анджелес
Баскетбол, Лос-Анджелес Лейкерс, Национальная футбольная лига (НФЛ), НБА, Лос-Анджелес
Брата игрока НФЛ арестовали за угон машины баскетболиста "Лейкерс"

NBC: брат игрока клуба НФЛ арестован за угон машины баскетболиста "Лейкерс"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМяч для американского футбола
Мяч для американского футбола - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самсон Накауа, брат игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лос-Анджелес Рэмс" Пуки Накауа, арестован по подозрению в неправомерном завладении внедорожником баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Адоу Тиеро, сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.
По данным полиции, Самсон Накауа и Трей Роуз без разрешения завладели автомобилем баскетболиста, после чего прибыли в отель в районе Вест-Голливуд и оставили угнанный внедорожник на парковке. В ходе проверки записей камер наблюдения сотрудники правоохранительных органов идентифицировали подозреваемых и вскоре задержали их. Оба обвиняются в завладении транспортным средством без согласия владельца и остаются под стражей.
Накауа 24 года, он выступает за "Рэмс" с 2023 года, когда был выбран командой на драфте в пятом раунде. Тиеро 21 год, игрок был выбран "Бруклин Нетс" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации - 2025 под общим 36-м номером, однако в июле в рамках первого в истории лиги обмена между семью командами перешел в "Лейкерс". Он дебютировал в ноябре в игре регулярного чемпионата против "Милуоки Бакс", в которой набрал 4 очка.
Баскетбол, Лос-Анджелес Лейкерс, Национальная футбольная лига (НФЛ), НБА, Лос-Анджелес
 
