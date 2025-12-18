Рейтинг@Mail.ru
Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить в 1/16 финала Кубка Испании
01:12 18.12.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить в 1/16 финала Кубка Испании
Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить в 1/16 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить в 1/16 финала Кубка Испании
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Талаверу" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
спорт, кубок испании, килиан мбаппе, реал мадрид
Футбол, Спорт, Кубок Испании, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид
Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить в 1/16 финала Кубка Испании

"Реал" обыграл "Талаверу" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Талаверу" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Талавера-де-ла-Рейне, завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридского клуба. Дубль в составе "Реала" оформил Килиан Мбаппе (41-я и 88-я минуты), также автоголом отметился защитник хозяев Мануэль Фаррандо (45+1). У "Талаверы" мячи забили Науэль Арройо (80) и Гонсало Ди Ренцо (90+1).
"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании. Соперник по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 7 января. Выступающая в третьем дивизионе чемпионата Испании "Талавера" завершила выступление на турнире.
В другом матче дня "Алавес" на своем поле обыграл "Севилью" со счетом 1:0.
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании
ФутболСпортКубок ИспанииКилиан МбаппеРеал Мадрид
 
