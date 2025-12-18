https://ria.ru/20251218/kubok-2062794261.html
Дубль Мбаппе помог "Реалу" победить в 1/16 финала Кубка Испании
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Талаверу" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
футбол
спорт
кубок испании
килиан мбаппе
реал мадрид
спорт, кубок испании, килиан мбаппе, реал мадрид
Футбол, Спорт, Кубок Испании, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид
"Реал" обыграл "Талаверу" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании