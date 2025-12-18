https://ria.ru/20251218/khokkey-2063057288.html
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
