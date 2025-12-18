Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ
Хоккей
 
21:33 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/khokkey-2063057288.html
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T21:33:00+03:00
2025-12-18T21:33:00+03:00
хоккей
спорт
череповец
данил веряев
северсталь
ак барс
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026050085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff63baa4c77bfd7aefea9b922961974b.jpg
череповец
Хоккей, Спорт, Череповец, Данил Веряев, Северсталь, Ак Барс, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь", одержав 700-ю победу в КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл череповецкую "Северсталь"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В составе уфимцев шайбы забросили Александр Жаровский (3-я минута) и Максим Кузнецов (7). У "Северстали" отличился Данил Веряев (20).
"Салават Юлаев" одержал 700-ю победу в КХЛ. Клуб выступает в лиге с сезона-2008/09. Уфимская команда с 33 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, "Северсталь" (49 баллов) идет второй на Западе.
В следующем матче "Салават Юлаев" на своем льду проведет "зеленое дерби" против казанского "Ак Барса" 20 декабря. "Северсталь" 23 декабря примет московский ЦСКА.
В другом матче омский "Авангард" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Северсталь
1 : 2
Салават Юлаев
19:15 • Данил Веряев
02:03 • Alexander Zharovsky
(Егор Сучков, Artyom Gorshkov)
06:29 • Maxim Kuznetsov
(Петр Хохряков)
