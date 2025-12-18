Рейтинг@Mail.ru
"Хетафе" вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона
Футбол
 
23:10 18.12.2025
"Хетафе" вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона
"Хетафе" уступил "Бургосу" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
спорт, кубок испании, хетафе
Футбол, Спорт, Кубок Испании, Хетафе
"Хетафе" вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона

"Хетафе" вылетел из Кубка Испании по футболу, уступив "Бургосу" в 1/16 финала

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Хетафе" уступил "Бургосу" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Бургосе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Иньиго Кордоба (57-я и 73-я минуты), мяч также забил Давид Гонсалес (45+4, с пенальти). У "Хетафе" отличился Алекс Санкрис (32), его одноклубник Борха Майораль не реализовал пенальти на 75-й минуте.
"Бургос" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании - Сегунде. "Хетафе" занимает десятое место в турнирной таблице Примеры.
Соперник "Бургоса" по 1/8 финала Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 7 января. "Хетафе" завершил выступление в турнире.
ФутболСпортКубок ИспанииХетафе
 
