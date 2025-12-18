https://ria.ru/20251218/khetafe-2063069111.html
"Хетафе" вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона
2025-12-18T23:10:00+03:00
2025-12-18T23:10:00+03:00
2025-12-18T23:10:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Хетафе" уступил "Бургосу" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Бургосе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Иньиго Кордоба (57-я и 73-я минуты), мяч также забил Давид Гонсалес (45+4, с пенальти). У "Хетафе" отличился Алекс Санкрис (32), его одноклубник Борха Майораль не реализовал пенальти на 75-й минуте.
"Бургос" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании - Сегунде. "Хетафе" занимает десятое место в турнирной таблице Примеры.
Соперник "Бургоса" по 1/8 финала Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 7 января. "Хетафе" завершил выступление в турнире.