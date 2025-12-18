Рейтинг@Mail.ru
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
Футбол
 
15:11 18.12.2025
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
Российского полузащитника Алексея Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" в 2025 году, сообщил клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"

Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" в 2025 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российского полузащитника Алексея Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" в 2025 году, сообщил клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в соцсети Х.
Миранчук отличился дальним ударом 27 июля в домашнем матче регулярного чемпионата против "Сиэтла" (2:2), установив окончательный счет на девятой добавленной ко второму тайму минуте.
Всего в прошедшем сезоне MLS Миранчук провел 33 матча, в которых забил 6 мячей. Его "Атланта" заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.
