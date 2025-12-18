https://ria.ru/20251218/gol-2062937715.html
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
Российского полузащитника Алексея Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" в 2025 году, сообщил клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T15:11:00+03:00
2025-12-18T15:11:00+03:00
2025-12-18T15:11:00+03:00
футбол
спорт
алексей миранчук
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976581277_0:72:1080:680_1920x0_80_0_0_d349a401701871a2a43242d5b4b60882.jpg
/20251218/safonov-2062802344.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976581277_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2b569567c69dba19aaf1bc4a1041805a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей миранчук, mls
Футбол, Спорт, Алексей Миранчук, MLS
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" в 2025 году