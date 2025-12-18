Рейтинг@Mail.ru
Пример Сафонова вдохновит многих ребят, считает Дюков
Футбол
 
17:17 18.12.2025
Пример Сафонова вдохновит многих ребят, считает Дюков
Пример Сафонова вдохновит многих ребят, считает Дюков - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Пример Сафонова вдохновит многих ребят, считает Дюков
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил мнение, что пример вратаря сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T17:17:00+03:00
2025-12-18T17:17:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
фламенго
краснодар
суперкубок франции
лига чемпионов уефа
Пример Сафонова вдохновит многих ребят, считает Дюков

Дюков: пример Сафонова вдохновит многих начинающих футболистов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил мнение, что пример вратаря сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова станет вдохновением для многих ребят, которые делают первые шаги в футболе.
ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке и выдающейся игрой в финальном матче турнира. Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом", - приводит слова Дюкова Telegram-канал РФС.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Футбол Матвей Сафонов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Фламенго Краснодар Суперкубок Франции Лига чемпионов Александр Дюков
 
