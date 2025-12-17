Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян

«

"Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело - и при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, - смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих", - сказал Якушев.