Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян
Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил РИА Новости, что завоевывать медали на Олимпийских играх всегда сложно, однако отсутствие сборной России... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
хоккей
спорт
александр якушев
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация хоккея (iihf)
зимние олимпийские игры 2026
Новости
Хоккей, Спорт, Александр Якушев, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил РИА Новости, что завоевывать медали на Олимпийских играх всегда сложно, однако отсутствие сборной России на турнире вызывает боль и разочарование.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. При этом исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям сохранить действующие ограничения участия российских спортсменов во взрослых соревнованиях.
«
"Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело - и при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, - смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих", - сказал Якушев.
Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году.
