Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил РИА Новости, что завоевывать медали на Олимпийских играх всегда сложно, однако отсутствие сборной России на турнире вызывает боль и разочарование.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. При этом исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям сохранить действующие ограничения участия российских спортсменов во взрослых соревнованиях.
«
"Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело - и при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, - смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих", - сказал Якушев.
Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году.
