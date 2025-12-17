https://ria.ru/20251217/voleybol-2062762623.html
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР
Волейболисты московского "Динамо" на выезде обыграли белгородское "Белогорье" в матче 15-го тура чемпионата России среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР
"Динамо" победило "Белогорье" в матче чемпионата России