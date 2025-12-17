Рейтинг@Mail.ru
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
20:36 17.12.2025
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР
Волейболисты московского "Динамо" на выезде обыграли белгородское "Белогорье" в матче 15-го тура чемпионата России среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
волейбол
спорт
россия
тула
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
белогорье (белгород)
/20251213/voleybol-2061879503.html
россия
тула
спорт, россия, тула, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), белогорье (белгород)
Волейбол, Спорт, Россия, Тула, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Белогорье (Белгород)
Игроки московского "Динамо" обыграли "Белогорье" в ЧР

"Динамо" победило "Белогорье" в матче чемпионата России

Волейбол
Волейбол
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбол. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Волейболисты московского "Динамо" на выезде обыграли белгородское "Белогорье" в матче 15-го тура чемпионата России среди мужских команд.
Встреча, которая прошла в среду в Туле, закончилась победой гостей со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:16).
Московское "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице, "Белогорье" располагается на пятой строчке.
Волейболисты Динамо-ЛО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу
13 декабря, 20:16
 
ВолейболСпортРоссияТулаСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо (Краснодар, ж)Белогорье (Белгород)
 
