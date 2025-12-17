Рейтинг@Mail.ru
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:26 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/tennis-2062762011.html
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года
Международная федерация тенниса (ITF) объявила белоруску Арину Соболенко и итальянца Янника Синнера чемпионами мира по итогам 2025 года, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T20:26:00+03:00
2025-12-17T20:26:00+03:00
теннис
спорт
австралия
казахстан
арина соболенко
янник синнер
сара эррани
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348626_0:78:1080:686_1920x0_80_0_0_a9ba757bf17dc0c7a58d8eed748dcaf5.jpg
/20251116/sinner-2055347786.html
/20251215/sobolenko-2062209258.html
австралия
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348626_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7079d1a63139818f1f02d243375e40b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, казахстан, арина соболенко, янник синнер, сара эррани, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Австралия, Казахстан, Арина Соболенко, Янник Синнер, Сара Эррани, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA)
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года

ITF объявила Соболенко и Синнера чемпионами мира по итогам 2025 года

© US OpenАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© US Open
Арина Соболенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) объявила белоруску Арину Соболенко и итальянца Янника Синнера чемпионами мира по итогам 2025 года, сообщается на сайте организации.
Оба игрока признаны чемпионами мира во второй раз. Соболенко ранее завоевала титул в 2023 году, а Синнер стал первым после Новака Джоковича теннисистом, признанным лучшим два года подряд. Серб выигрывал титул с 2011 по 2015 год.
Итальянский теннисист Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Синнер заработал рекордные призовые за победу на итоговом турнире ATP
16 ноября, 23:15
Итальянский дуэт Сара Эррани и Жасмин Паолини во второй раз подряд стал обладателем титула чемпионок мира в женском парном разряде. Ранее Эррани уже становилась чемпионкой мира в парном разряде вместе с Робертой Винчи в 2012-2014 годах. Она увеличила свой рекорд по количеству титулов до пяти. В мужских парах чемпионами мира впервые в карьере стали испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос, ставшие первыми представителями своих стран, достигшими этого успеха.
Соболенко 27 лет. Спортсменка занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В сезоне 2025 года она выиграла 63 матча при 12 поражениях и выиграла четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордными призовыми в размере 5 млн долларов. Белоруска выходила в финалы Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос", а также уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче за титул итогового турнира WTA.
Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2025-м итальянец выиграл итоговый турнир во второй раз подряд, не отдав ни одного сета по ходу соревнований и заработав рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу. Всего итальянец одержал 58 побед при шести поражениях и выиграл шесть титулов, включая "Уимблдон" и Открытый чемпионат Австралии.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Соболенко вновь признали теннисисткой года по версии WTA
15 декабря, 18:24
 
ТеннисСпортАвстралияКазахстанАрина СоболенкоЯнник СиннерСара ЭрраниАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала