Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) объявила белоруску Арину Соболенко и итальянца Янника Синнера чемпионами мира по итогам 2025 года, сообщается на сайте организации.
Оба игрока признаны чемпионами мира во второй раз. Соболенко ранее завоевала титул в 2023 году, а Синнер стал первым после Новака Джоковича теннисистом, признанным лучшим два года подряд. Серб выигрывал титул с 2011 по 2015 год.
Итальянский дуэт Сара Эррани и Жасмин Паолини во второй раз подряд стал обладателем титула чемпионок мира в женском парном разряде. Ранее Эррани уже становилась чемпионкой мира в парном разряде вместе с Робертой Винчи в 2012-2014 годах. Она увеличила свой рекорд по количеству титулов до пяти. В мужских парах чемпионами мира впервые в карьере стали испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос, ставшие первыми представителями своих стран, достигшими этого успеха.
Соболенко 27 лет. Спортсменка занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В сезоне 2025 года она выиграла 63 матча при 12 поражениях и выиграла четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордными призовыми в размере 5 млн долларов. Белоруска выходила в финалы Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос", а также уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче за титул итогового турнира WTA.
Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2025-м итальянец выиграл итоговый турнир во второй раз подряд, не отдав ни одного сета по ходу соревнований и заработав рекордные 5 миллионов 71 тысячу долларов за победу. Всего итальянец одержал 58 побед при шести поражениях и выиграл шесть титулов, включая "Уимблдон" и Открытый чемпионат Австралии.
Соболенко вновь признали теннисисткой года по версии WTA
15 декабря, 18:24