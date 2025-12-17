Рейтинг@Mail.ru
В "Спартаке" заявили об отсутствии нарушений правил РФС из-за тренера - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Футбол
 
16:53 17.12.2025
В "Спартаке" заявили об отсутствии нарушений правил РФС из-за тренера
2025-12-17T16:53:00+03:00
2025-12-17T16:53:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
Новости
спорт, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" не нарушал правил Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов из-за ситуации с главным тренером, заявили РИА Новости в пресс-службе "красно-белых".
"Спартак" 11 ноября объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера в оставшихся играх первой части сезона-2025/26 был входивший в штаб балканского специалиста Вадим Романов. У последнего на данный момент нет лицензии Pro, которая дает право руководить командой Российской премьер-лиги (РПЛ). Также на данный момент он не приступил к обучению для ее получения.
"Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией", - сообщили в пресс-службе "Спартака".
Вадим Боровский работает в "Спартаке" с конца 2021 года. С июля 2022 года он является тренером по физической подготовке молодежной команды "красно-белых". У него есть необходимая лицензия.
Согласно правилам РФС по лицензированию футбольных клубов, клуб в течение 30 дней обязан заменить тренера на другого специалиста, соответствующего критериям. Максимальный штраф за нарушение статьи 7.3 данных правил, "Нарушение сроков предоставления актуализированной документации", составляет 750 тысяч рублей.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков. В первом матче после зимней паузы "красно-белые" 1 марта на выезде сыграют с "Сочи".
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ
ФутболСпортСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
