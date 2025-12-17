В "Спартаке" заявили об отсутствии нарушений правил РФС из-за тренера

Сотрудник стадиона "Открытие Арена" убирают снег с поля перед началом матча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 между ФК "Спартак" (Москва, Россия) и ФК "Наполи" (Неаполь, Италия)

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" не нарушал правил Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов из-за ситуации с главным тренером, заявили РИА Новости в пресс-службе "красно-белых".

"Спартак" 11 ноября объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера в оставшихся играх первой части сезона-2025/26 был входивший в штаб балканского специалиста Вадим Романов. У последнего на данный момент нет лицензии Pro, которая дает право руководить командой Российской премьер-лиги (РПЛ). Также на данный момент он не приступил к обучению для ее получения.

« "Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией", - сообщили в пресс-службе "Спартака".

Вадим Боровский работает в "Спартаке" с конца 2021 года. С июля 2022 года он является тренером по физической подготовке молодежной команды "красно-белых". У него есть необходимая лицензия.

Согласно правилам РФС по лицензированию футбольных клубов, клуб в течение 30 дней обязан заменить тренера на другого специалиста, соответствующего критериям. Максимальный штраф за нарушение статьи 7.3 данных правил, "Нарушение сроков предоставления актуализированной документации", составляет 750 тысяч рублей.