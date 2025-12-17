Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу.

В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержали футболисты "ПСЖ" - 2:1. Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов , вышедший в стартовом составе, отразил четыре пенальти.

Для россиянина данный матч стал четвертым кряду, в котором он вышел в старте. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

"ПСЖ" стал первой французской командой, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок. Также "ПСЖ" стал вторым клубом из высшего дивизиона Европы, выигравшим шесть титулов в течение одного календарного года после "Барселоны" в 2009 году. "Фламенго" выигрывал Межконтинентальный кубок в 1981 году.