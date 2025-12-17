Рейтинг@Mail.ru
Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей
22:53 17.12.2025 (обновлено: 01:07 18.12.2025)
Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей
Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей
Французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
/20251216/fifa-2062464452.html
Футбол
Футбол, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго
Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей

"ПСЖ" обыграл "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка в серии пенальти

© Getty Images / NurPhotoРоссийский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / NurPhoto
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу.
Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне (Катар) между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес завершилось со счетом 1:1. В составе "ПСЖ" мяч забил Хвича Кварацхелия (38-я минута). У "Фламенго" отличился Жоржиньо (62, пенальти).
В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержали футболисты "ПСЖ" - 2:1. Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре пенальти.
Для россиянина данный матч стал четвертым кряду, в котором он вышел в старте. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.
"ПСЖ" стал первой французской командой, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок. Также "ПСЖ" стал вторым клубом из высшего дивизиона Европы, выигравшим шесть титулов в течение одного календарного года после "Барселоны" в 2009 году. "Фламенго" выигрывал Межконтинентальный кубок в 1981 году.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"ПСЖ" Сафонова лучший во всем! ФИФА вручила награды по итогам сезона
16 декабря, 21:00
 
ФутболМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоСпорт
 
