Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей
Французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу.
2025-12-17T22:53:00+03:00
2025-12-17T22:53:00+03:00
2025-12-18T01:07:00+03:00
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу.
Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне (Катар
) между действующим победителем Лиги чемпионов
и Кубка Либертадорес завершилось со счетом 1:1. В составе "ПСЖ" мяч забил Хвича Кварацхелия
(38-я минута). У "Фламенго
" отличился Жоржиньо
(62, пенальти).
В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержали футболисты "ПСЖ" - 2:1. Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов
, вышедший в стартовом составе, отразил четыре пенальти.
Для россиянина данный матч стал четвертым кряду, в котором он вышел в старте. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.
"ПСЖ" стал первой французской командой, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок. Также "ПСЖ" стал вторым клубом из высшего дивизиона Европы, выигравшим шесть титулов в течение одного календарного года после "Барселоны" в 2009 году. "Фламенго" выигрывал Межконтинентальный кубок в 1981 году.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.