Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ
Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ
Большая часть болельщиков считает, что наличие иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) положительно влияет на российских игроков, следует из... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T10:16:00+03:00
футбол
спорт
михаил дегтярев
вциом
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Большая часть болельщиков считает, что наличие иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) положительно влияет на российских игроков, следует
из результатов опроса, опубликованных на сайте АЦ ВЦИОМ.
По нынешнему регламенту чемпионата России каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев
заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ
число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
По мнению опрошенных, иностранные игроки повышают качество игры: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно повышают качество соревнований (49%), их участие добавляет турниру зрелищности, а игре - яркости (60%).
Также опрошенные болельщики полагают, что легионеры позитивно влияют на подготовку местных игроков - за их счет повышается конкуренция внутри команд, что способствует развитию российских футболистов (57%) и росту уровня игры молодых игроков (52%).
Вместе с тем 67% респондентов допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола. Одновременно с этим большинство опрошенных признает позитивную роль легионеров в российском футболе.