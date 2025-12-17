Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ
17.12.2025
Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ
спорт, михаил дегтярев, вциом, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Михаил Дегтярев, ВЦИОМ, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ

ВЦИОМ: большинство болельщиков считает, что легионеры повышают конкуренцию в РПЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Большая часть болельщиков считает, что наличие иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) положительно влияет на российских игроков, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте АЦ ВЦИОМ.
По нынешнему регламенту чемпионата России каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Футболист Мусаев рассказал, что сразу спрашивает у нового легионера в клубе
29 ноября, 20:38
По мнению опрошенных, иностранные игроки повышают качество игры: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно повышают качество соревнований (49%), их участие добавляет турниру зрелищности, а игре - яркости (60%).
Также опрошенные болельщики полагают, что легионеры позитивно влияют на подготовку местных игроков - за их счет повышается конкуренция внутри команд, что способствует развитию российских футболистов (57%) и росту уровня игры молодых игроков (52%).
Вместе с тем 67% респондентов допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола. Одновременно с этим большинство опрошенных признает позитивную роль легионеров в российском футболе.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ
29 ноября, 01:50
 
ФутболСпортМихаил ДегтяревВЦИОМРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
