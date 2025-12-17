Опрос показал, как болельщики относятся к легионерам в РПЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Большая часть болельщиков считает, что наличие иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) положительно влияет на российских игроков, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте АЦ ВЦИОМ.

По нынешнему регламенту чемпионата России каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.

По мнению опрошенных, иностранные игроки повышают качество игры: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно повышают качество соревнований (49%), их участие добавляет турниру зрелищности, а игре - яркости (60%).

Также опрошенные болельщики полагают, что легионеры позитивно влияют на подготовку местных игроков - за их счет повышается конкуренция внутри команд, что способствует развитию российских футболистов (57%) и росту уровня игры молодых игроков (52%).