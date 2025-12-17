Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:16 17.12.2025
Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
спорт, сиэтл, арттури лехконен, брок нельсон, джордан эберле, колорадо эвеланш, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сиэтл, Арттури Лехконен, Брок Нельсон, Джордан Эберле, Колорадо Эвеланш, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:3, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Арттури Лехконен (13-я минута), Самюэль Жирар (34), Натан Маккиннон (43, 60) и Брок Нельсон (49). У проигравших отличились Шэйн Райт (24), Джордан Эберле (26) и Чендлер Стивенсон (40).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
3 : 5
Колорадо
23:03 • Шейн Райт
(Jani Nyman, Каапо Какко)
25:48 • Джордан Эберле
(Адам Ларссон, Мэттью Бенирс)
39:24 • Чендлер Стивенсон
(Эли Толванен, Винс Данн)
12:19 • Арттури Лехконен
(Мартин Некаш, Джош Мэнсон)
33:29 • Самуэль Жирар
(Валерий Ничушкин, Брент Бернс)
42:40 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Мартин Некаш)
48:25 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:36 • Натан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Габриэль Ландескуг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Эвеланш" Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Всего на его счету в текущем сезоне 18 очков (8 голов +10 передач) в 25 матчах.
"Колорадо" выиграл третий матч подряд и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, набрав 55 очков. Уступивший в трех последних матчах "Сиэтл" с 30 баллами идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
