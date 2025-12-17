Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 5:3 (1:0, 1:3, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Арттури Лехконен (13-я минута), Самюэль Жирар (34), Натан Маккиннон (43, 60) и Брок Нельсон (49). У проигравших отличились Шэйн Райт (24), Джордан Эберле (26) и Чендлер Стивенсон (40).
17 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
23:03 • Шейн Райт
(Jani Nyman, Каапо Какко)
25:48 • Джордан Эберле
(Адам Ларссон, Мэттью Бенирс)
39:24 • Чендлер Стивенсон
12:19 • Арттури Лехконен
33:29 • Самуэль Жирар
42:40 • Натан Маккиннон
(Кэйл Макар, Мартин Некаш)
48:25 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:36 • Натан Маккиннон
Российский нападающий "Эвеланш" Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Всего на его счету в текущем сезоне 18 очков (8 голов +10 передач) в 25 матчах.
"Колорадо" выиграл третий матч подряд и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, набрав 55 очков. Уступивший в трех последних матчах "Сиэтл" с 30 баллами идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.