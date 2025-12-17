Олимпийский призер Войнова завершила карьеру

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова приняла решение о завершении карьеры, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России.
"Путь Анастасии - это пример настоящего спортивного характера, упорства и безграничной любви к велоспорту. На протяжении своей карьеры она демонстрировала высочайший уровень мастерства, завоевывая сердца болельщиков по всему миру. Войнова не просто спортсменка, она настоящая легенда трекового велоспорта, чьи успехи вдохновляют новое поколение гонщиков. Ее имя навсегда вписано золотыми буквами в историю велоспорта", - говорится в заявлении федерации.
«
"Федерация велоспорта России выражает искреннюю благодарность Анастасии за ее профессионализм, за самоотдачу, за невероятные победы, за те незабываемые моменты спортивной радости, которые она подарила нам всем, и за тот неоценимый вклад, который она внесла в развитие нашего вида спорта. Желаем ей крепкого здоровья, счастья и успехов на новом жизненном этапе и всегда будем рады видеть в нашей большой велосипедной семье", - отмечают в ФВСР.
Войновой 32 года, она завоевала серебро Олимпиады в командном спринте в 2016 году и бронзу в этой же дисциплине - в 2021 году. Также на ее счету четыре победы на чемпионатах мира и 13 - на чемпионатах Европы.
Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России
27 ноября, 17:36