Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге
Фигурист Петр Гуменник выступит под 15-м номером в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
