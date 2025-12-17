Рейтинг@Mail.ru
Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге
Фигурное катание
 
23:03 17.12.2025 (обновлено: 01:08 18.12.2025)
Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге
Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге
Фигурист Петр Гуменник выступит под 15-м номером в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
фигурное катание
спорт
макар игнатов
николай угожаев
марк кондратюк
пётр гуменник
Фигурное катание, Макар Игнатов, Николай Угожаев, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник
Фигурное катание, Спорт, Макар Игнатов, Николай Угожаев, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник
Назван номер Гуменника в короткой программе чемпионата России в Петербурге

Гуменник выступит 15-м в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигурист Петр Гуменник выступит под 15-м номером в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Под девятым номером выступит Макар Игнатов, 14-м - Николай Угожаев, 16-м - Марк Кондратюк, 17-м - Владислав Дикиджи, 18-м - Евгений Семененко.
Жеребьевка стартовых номеров прошла в среду. Турнир пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
Фигурное катаниеСпортМакар ИгнатовНиколай УгожаевМарк КондратюкПётр Гуменник
 
