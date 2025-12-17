Рейтинг@Mail.ru
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари", Чернышов дебютировал в НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:53 17.12.2025 (обновлено: 08:59 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gol-2062542860.html
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари", Чернышов дебютировал в НХЛ
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари", Чернышов дебютировал в НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари", Чернышов дебютировал в НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T08:53:00+03:00
2025-12-17T08:59:00+03:00
спорт
сан-хосе (город)
ярослав аскаров
анонсы и трансляции матчей
йон клингберг
тайлер тоффоли
райан ломберг
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700164_444:467:1916:1295_1920x0_80_0_0_0e7d6d2c92a4e00f665d7bf4cb4f69b6.jpg
/20251216/khokkey-2062503689.html
сан-хосе (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700164_0:0:2559:1920_1920x0_80_0_0_61232d4536c6588c5ba2abbeef8ecc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-хосе (город), ярослав аскаров, анонсы и трансляции матчей, йон клингберг, тайлер тоффоли, райан ломберг, хк динамо, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл), сан-хосе шаркс
Спорт, Сан-Хосе (город), Ярослав Аскаров, Анонсы и трансляции матчей, Йон Клингберг, Тайлер Тоффоли, Райан Ломберг, ХК Динамо, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сан-Хосе Шаркс, Хоккей
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари", Чернышов дебютировал в НХЛ

Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Калгари" в домашнем матче НХЛ

© Фото : x.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : x.com/sanjosesharks
Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 6:3 (3:2, 0:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Йон Клингберг (2-я минута), Баркли Гудроу (6, 20), Маклин Селебрини (43, 59) и Тайлер Тоффоли (53). В составе проигравших шайбами отметились Блейк Коулман (12), Райан Ломберг (15) и Назем Кадри (54).
Российский защитник Дмитрий Орлов отметился 17-й голевой передачей в сезоне, всего на его счету 18 очков (1+17) в 34 матчах текущего чемпионата. Голкипер "Шаркс" Ярослав Аскаров отразил 27 бросков по воротам. Также в НХЛ дебютировал их одноклубник и воспитанник московского "Динамо" Игорь Чернышов.
"Сан-Хосе" выиграл третий матч подряд и, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Калгари" с 30 баллами идет седьмым.
Александр Георгиев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Георгиев рассказал об адаптации после переезда в Россию из НХЛ
16 декабря, 23:09
 
ХоккейСпортСан-Хосе (город)Ярослав АскаровАнонсы и трансляции матчейЙон КлингбергТайлер ТоффолиРайан ЛомбергХК Динамо (Москва)Калгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сан-Хосе Шаркс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала