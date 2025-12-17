Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:34 17.12.2025 (обновлено: 02:23 18.12.2025)
https://ria.ru/20251217/futbolisty-2062783884.html
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции
ПАОК на своем поле обыграл "Марко" в матче пятого тура основного этапа Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-17T23:34:00+03:00
2025-12-18T02:23:00+03:00
футбол
спорт
магомед оздоев
федор чалов
паок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974314314_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_32a9c6e8e7686c519be15530ba7e691c.jpg
/20251005/futbol-2046544384.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974314314_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1d0df8f0328e2e417fb879c5b2c5f9d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, магомед оздоев, федор чалов, паок
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, Федор Чалов, ПАОК
ПАОК с Чаловым и Оздоевым разгромно победил в матче Кубка Греции

Футболисты ПАОКа одержали победу над "Марко" в Кубке Греции

© Фотография из соцсетейФедор Чалов
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фотография из соцсетей
Федор Чалов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ПАОК на своем поле обыграл "Марко" в матче пятого тура основного этапа Кубка Греции по футболу.
Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей забили Яннис Константелиас (17-я и 37-я минуты), Анестис Мифоу (26) и Мади Камара (90). У "Марко" отличился Иван Мюллер (84).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте встречи. Его соотечественник и одноклубник нападающий Федор Чалов вышел на поле на 73-й минуте. Оба россиянина не отметились результативными действиями.
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
ПАОК с Оздоевым обыграл "Олимпиакос" в матче чемпионата Греции
5 октября, 22:38
 
ФутболСпортМагомед ОздоевФедор ЧаловПАОК
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала