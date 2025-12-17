"Выучу русский, назову сына в твою честь": фанаты "ПСЖ" без ума от Сафонова

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Болельщики французского "Пари Сен-Жермен" требуют сделать российского вратаря Матвея Сафонова основным голкипером клуба после финального матча Межконтинентального кубка.
В среду французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре пенальти в серии. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.
- "Сафонов сделал эту серию пенальти, а Шевалье остается на скамейке запасных, я мечтаю об этом", - написал пользователь mattenlegende в соцсети Х.
- "Сафонов, мы тебя любим. Шевалье, вон из клуба", - прокомментировал серию Steve_nwo.
- "Пожизненный контракт с "ПСЖ", я собираюсь выучить русский язык и назвать сына Сафоновым, и это вполне разумно", - заявил Supp_French.
- "Шевалье, заказывай теплую куртку. Она тебе понадобится на скамейке запасных", - отметил ElGustooo.
- "Сафонов только что уволил Шевалье. Сегодняшний вечер посвящен исторической храбрости Сафонова", - написал RGbeso.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.