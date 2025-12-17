УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал израильский клуб "Маккаби" из Тель-Авива на 20 тысяч евро за дискриминационное поведение болельщиков на матче шестого тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Штутгарта", сообщается на сайте союза.
Встреча прошла 11 декабря в немецком "Штутгарте" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. По ходу матча сектор активных болельщиков клуба из Тель-Авива выкрикивал оскорбительные кричалки в отношении жителей сектора Газа и Палестины.
Помимо денежного штрафа клубу также условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды под эгидой УЕФА с испытательным сроком в два года с даты принятия решения.
В декабре издание The Athletic сообщило, что УЕФА провел серию встреч с представителями пропалестинской кампании с целью обсуждения юридических механизмов и условий отстранения команд из Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации.
