УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ
Футбол
 
22:04 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/futbol-2062771105.html
УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ
УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал израильский клуб "Маккаби" из Тель-Авива на 20 тысяч евро за дискриминационное... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T22:04:00+03:00
2025-12-17T22:04:00+03:00
футбол
тель-авив
спорт
палестина
израиль
маккаби (тель-авив)
штутгарт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
тель-авив
палестина
израиль
тель-авив, спорт, палестина, израиль, маккаби (тель-авив), штутгарт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ

"Маккаби" оштрафовали на 20 тысяч евро за оскорбления фанатами палестинцев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал израильский клуб "Маккаби" из Тель-Авива на 20 тысяч евро за дискриминационное поведение болельщиков на матче шестого тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Штутгарта", сообщается на сайте союза.
Встреча прошла 11 декабря в немецком "Штутгарте" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. По ходу матча сектор активных болельщиков клуба из Тель-Авива выкрикивал оскорбительные кричалки в отношении жителей сектора Газа и Палестины.
Помимо денежного штрафа клубу также условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды под эгидой УЕФА с испытательным сроком в два года с даты принятия решения.
В декабре издание The Athletic сообщило, что УЕФА провел серию встреч с представителями пропалестинской кампании с целью обсуждения юридических механизмов и условий отстранения команд из Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Футбол
 
