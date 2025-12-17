УЕФА оштрафовал "Маккаби" за кричалки фанатов про палестинцев в матче ЛЕ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал израильский клуб "Маккаби" из Тель-Авива на 20 тысяч евро за дискриминационное поведение болельщиков на матче шестого тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Штутгарта", сообщается на сайте союза.

Помимо денежного штрафа клубу также условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды под эгидой УЕФА с испытательным сроком в два года с даты принятия решения.