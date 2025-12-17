Общий призовой фонд ЧМ-2026 стал самым большим в истории

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил призовой фонд чемпионата мира 2026 года в размере 727 млн долларов, что является рекордной суммой для турнира, сообщается на сайте организации.
Наибольшая часть призового фонда - 655 млн долларов, что на 50% больше по сравнению с ЧМ-2022 в Катаре, будет распределена между командами следующим образом: победители турнира получат 50 млн долларов, финалисты - 33 млн, третье место - 29 млн, четвертое место - 27 млн, команды, занявшие места с 5 по 8, - по 19 млн, с 9 по 16 - по 15 млн, с 17 по 32 - по 11 млн, с 33 по 48 - по 9 млн.
Каждая квалифицировавшаяся команда также получит 1,5 млн на подготовку. Все национальные ассоциации, чьи сборные примут участие в турнире, гарантированно получат не менее 10,5 млн.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
