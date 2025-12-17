Общий призовой фонд ЧМ-2026 стал самым большим в истории

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил призовой фонд чемпионата мира 2026 года в размере 727 млн долларов, что является рекордной суммой для турнира, сообщается на сайте организации.

Каждая квалифицировавшаяся команда также получит 1,5 млн на подготовку. Все национальные ассоциации, чьи сборные примут участие в турнире, гарантированно получат не менее 10,5 млн.