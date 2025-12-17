Рейтинг@Mail.ru
Общий призовой фонд ЧМ-2026 стал самым большим в истории
Футбол
 
17:10 17.12.2025 (обновлено: 17:16 17.12.2025)
Общий призовой фонд ЧМ-2026 стал самым большим в истории
Совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил призовой фонд чемпионата мира 2026 года в размере 727 млн долларов, что является рекордной суммой для...
Общий призовой фонд ЧМ-2026 стал самым большим в истории

FIFA утвердила призовой фонд ЧМ-2026 в размере 727 млн долларов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (FIFA) утвердил призовой фонд чемпионата мира 2026 года в размере 727 млн долларов, что является рекордной суммой для турнира, сообщается на сайте организации.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Наибольшая часть призового фонда - 655 млн долларов, что на 50% больше по сравнению с ЧМ-2022 в Катаре, будет распределена между командами следующим образом: победители турнира получат 50 млн долларов, финалисты - 33 млн, третье место - 29 млн, четвертое место - 27 млн, команды, занявшие места с 5 по 8, - по 19 млн, с 9 по 16 - по 15 млн, с 17 по 32 - по 11 млн, с 33 по 48 - по 9 млн.
Футбольные болельщики у стадиона ЭльБайт в Катаре, где пройдет церемония открытия ЧМ-2022 по футболу. - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции
16 декабря, 22:17
Каждая квалифицировавшаяся команда также получит 1,5 млн на подготовку. Все национальные ассоциации, чьи сборные примут участие в турнире, гарантированно получат не менее 10,5 млн.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря, 23:36
 
ФутболСпортСШАКанадаМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Зимние Олимпийские игры 2026
 
