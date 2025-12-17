https://ria.ru/20251217/chernov-2062699495.html
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды
Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова, который выступает на правах аренды за самарские "Крылья Советов", Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T16:19:00+03:00
2025-12-17T16:19:00+03:00
2025-12-17T16:30:00+03:00
футбол
спорт
франсис кахигао
никита чернов
владимир кузьмичёв
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804573732_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_68cfa3d507ff732095661c2d28bd18f9.jpg
/20251215/stankovich-2062060611.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804573732_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5493d3176b4f9b64278b9486b8caaa85.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, франсис кахигао , никита чернов, владимир кузьмичёв, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Франсис Кахигао , Никита Чернов, Владимир Кузьмичёв, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды
Агент Чернова: до конца года предложу "Спартаку" вернуть футболиста из аренды
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова, который выступает на правах аренды за самарские "Крылья Советов", Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости сообщил, что до конца года собирается предложить спортивному директору "красно-белых" Франсису Кахигао вернуть его клиента в столичный клуб.
"Спартак
" летом отдал Чернова
в аренду в "Крылья Советов
". Контракт с защитником рассчитан до лета 2026 года. Зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами.
«
"У нас по ряду других вопросов с Франсисом Кахигао
запланирована встреча. С учетом того, что в контракте прописана возможность отозвать его из аренды, мы со своей стороны инициируем этот вопрос и узнаем, есть ли такой интерес у "Спартака", - сказал Кузьмичев
.
"Понимания по поводу будущего Никиты сейчас нет. Думаю, оно появится после встречи. Надеемся, что встреча состоится до конца года и мы сможем проговорить этот вопрос. Она уже должна была состояться, но из-за загруженности Франсиса встреча сместилась", - добавил собеседник агентства.
Чернов в феврале 2022 года подписал контракт со "Спартаком" до лета 2026 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 11 матчах в составе "красно-белых". В сезоне-2025/26 он провел за "Крылья Советов" 14 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.