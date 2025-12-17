Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова, который выступает на правах аренды за самарские "Крылья Советов", Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости сообщил, что до конца года собирается предложить спортивному директору "красно-белых" Франсису Кахигао вернуть его клиента в столичный клуб.

Спартак " летом отдал Чернова в аренду в " Крылья Советов ". Контракт с защитником рассчитан до лета 2026 года. Зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами.

« "У нас по ряду других вопросов с Франсисом Кахигао запланирована встреча. С учетом того, что в контракте прописана возможность отозвать его из аренды, мы со своей стороны инициируем этот вопрос и узнаем, есть ли такой интерес у "Спартака", - сказал Кузьмичев

"Понимания по поводу будущего Никиты сейчас нет. Думаю, оно появится после встречи. Надеемся, что встреча состоится до конца года и мы сможем проговорить этот вопрос. Она уже должна была состояться, но из-за загруженности Франсиса встреча сместилась", - добавил собеседник агентства.