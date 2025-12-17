Рейтинг@Mail.ru
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:19 17.12.2025 (обновлено: 16:30 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/chernov-2062699495.html
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды
Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова, который выступает на правах аренды за самарские "Крылья Советов", Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T16:19:00+03:00
2025-12-17T16:30:00+03:00
футбол
спорт
франсис кахигао
никита чернов
владимир кузьмичёв
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804573732_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_68cfa3d507ff732095661c2d28bd18f9.jpg
/20251215/stankovich-2062060611.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804573732_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5493d3176b4f9b64278b9486b8caaa85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франсис кахигао , никита чернов, владимир кузьмичёв, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Франсис Кахигао , Никита Чернов, Владимир Кузьмичёв, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Агент Чернова предложит "Спартаку" вернуть игрока из аренды

Агент Чернова: до конца года предложу "Спартаку" вернуть футболиста из аренды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНикита Чернов в матче "Краснодар" - "Спартак"
Никита Чернов в матче Краснодар - Спартак - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Никита Чернов в матче "Краснодар" - "Спартак". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент защитника московского "Спартака" Никиты Чернова, который выступает на правах аренды за самарские "Крылья Советов", Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости сообщил, что до конца года собирается предложить спортивному директору "красно-белых" Франсису Кахигао вернуть его клиента в столичный клуб.
"Спартак" летом отдал Чернова в аренду в "Крылья Советов". Контракт с защитником рассчитан до лета 2026 года. Зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами.
«
"У нас по ряду других вопросов с Франсисом Кахигао запланирована встреча. С учетом того, что в контракте прописана возможность отозвать его из аренды, мы со своей стороны инициируем этот вопрос и узнаем, есть ли такой интерес у "Спартака", - сказал Кузьмичев.
"Понимания по поводу будущего Никиты сейчас нет. Думаю, оно появится после встречи. Надеемся, что встреча состоится до конца года и мы сможем проговорить этот вопрос. Она уже должна была состояться, но из-за загруженности Франсиса встреча сместилась", - добавил собеседник агентства.
Чернов в феврале 2022 года подписал контракт со "Спартаком" до лета 2026 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 11 матчах в составе "красно-белых". В сезоне-2025/26 он провел за "Крылья Советов" 14 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
Эпизод матча Локомотив - Спартак - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем
15 декабря, 10:11
 
ФутболСпортФрансис КахигаоНикита ЧерновВладимир КузьмичёвСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала