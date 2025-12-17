https://ria.ru/20251217/chelsi-2062519421.html
"Челси" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбольный клуб "Челси" на выезде обыграл "Кардифф" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футбольный клуб "Челси" на выезде обыграл "Кардифф" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги.
Встреча в Кардиффе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Алехандро Гарначо (57-я, 90+3-я минуты), также мяч забил Педро Нету (82). У "Кардиффа" отличился Давид Тернбулл (75).
Соперник "Челси" по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.
Полуфиналы пройдут в двухматчевом формате. Финал состоится 22 марта.