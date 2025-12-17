Борзаковский рассказал, кто мешает возвращению России

«

"Легкая атлетика, как и другие виды спорта, находится под отстранением. ВФЛА восстановлена как член международной федерации. Что касается спортсменов, как только всех начнут допускать под флагом и с гимном, так и нас вернут. У нас сложная ситуация - президент World Athletics Себастьян Коу в контакте с нашей федерацией, но не очень хочет видеть нас на международной арене. Это временно, и как только обстановка начнет налаживаться по отношении ко всему российскому спорту, легкоатлеты тоже будут возвращены", - сказал Борзаковский.