Борзаковский рассказал, кто мешает возвращению России
12:46 17.12.2025 (обновлено: 12:50 17.12.2025)
Борзаковский рассказал, кто мешает возвращению России
Борзаковский рассказал, кто мешает возвращению России
2025
спорт, себастьян коу, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics), юрий борзаковский
Спорт, Себастьян Коу, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Юрий Борзаковский
Борзаковский рассказал, кто мешает возвращению России

Борзаковский: Коу не хочет видеть российских атлетов на международной арене

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский в разговоре с РИА Новости допустил, что единственным препятствием к возвращению отечественных легкоатлетов на международные старты является глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
"Легкая атлетика, как и другие виды спорта, находится под отстранением. ВФЛА восстановлена как член международной федерации. Что касается спортсменов, как только всех начнут допускать под флагом и с гимном, так и нас вернут. У нас сложная ситуация - президент World Athletics Себастьян Коу в контакте с нашей федерацией, но не очень хочет видеть нас на международной арене. Это временно, и как только обстановка начнет налаживаться по отношении ко всему российскому спорту, легкоатлеты тоже будут возвращены", - сказал Борзаковский.
"Не могу сказать точно, но не исключаю такого варианта", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, является ли фигура Коу единственным препятствием к восстановлению прав российских легкоатлетов.
Коу занимает пост президента World Athletics с 2015 года (тогда организация носила название Международная ассоциация легкоатлетических федераций - прим. ред.). В 2023-м он был переизбран на третий и последний четырехлетний срок. Британец покинет организацию в 2027 году.
Глава World Athletics назвал условие для возвращение россиян на турниры
Спорт, Себастьян Коу, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Юрий Борзаковский
 
