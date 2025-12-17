https://ria.ru/20251217/borzakovskij-2062599790.html
Борзаковский рассказал, кто мешает возвращению России
Спорт, Себастьян Коу, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Юрий Борзаковский
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский в разговоре с РИА Новости допустил, что единственным препятствием к возвращению отечественных легкоатлетов на международные старты является глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
"Легкая атлетика, как и другие виды спорта, находится под отстранением. ВФЛА восстановлена как член международной федерации. Что касается спортсменов, как только всех начнут допускать под флагом и с гимном, так и нас вернут. У нас сложная ситуация - президент World Athletics Себастьян Коу в контакте с нашей федерацией, но не очень хочет видеть нас на международной арене. Это временно, и как только обстановка начнет налаживаться по отношении ко всему российскому спорту, легкоатлеты тоже будут возвращены", - сказал Борзаковский.
"Не могу сказать точно, но не исключаю такого варианта", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, является ли фигура Коу единственным препятствием к восстановлению прав российских легкоатлетов.
Коу занимает пост президента World Athletics с 2015 года (тогда организация носила название Международная ассоциация легкоатлетических федераций - прим. ред.). В 2023-м он был переизбран на третий и последний четырехлетний срок. Британец покинет организацию в 2027 году.