Единоборства
Единоборства
 
03:55 16.12.2025 (обновлено: 03:56 16.12.2025)
Ветеран ММА нелепо утонул. Он бился с Емельяненко и нокаутировал Олейника
единоборства
спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
вокруг спорта
алексей олейник
/20250314/oleynik-2004887735.html
Новости
спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, смешанные боевые искусства (мма), ufc, вокруг спорта, алексей олейник, александр емельяненко, сергей харитонов, иван штырков, виталий минаков
Единоборства, Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Вокруг спорта, Алексей Олейник, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов, Иван Штырков, Виталий Минаков
Алексей Олейник на турнире BKFC в Дубае
Алексей Олейник на турнире BKFC в Дубае - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Соцсети промоушена
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Андрей Васильчин. Пропавший в выходные бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жеронимо дос Сантос в понедельник был найден спасателями мертвым. Как сообщали зарубежные СМИ, ветеран ММА вместе со своей девушкой купался на реке Негр на Амазонке и, не умея плавать, оказался на опасном участке водоема. Тело искали почти двое суток — оно было обнаружено дайверами местной пожарной службы застрявшим под камнями.
"Мондрагону" (прозвище тяжеловеса — прим.ред.) было 45 лет.
Спасатели извлекают тело Джеронимо дос Сантоса из реки
Спасатели извлекают тело Джеронимо дос Сантоса из реки - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фотография из соцсетей
Спасатели извлекают тело Джеронимо дос Сантоса из реки

Чем известен Мондрагон

  • Дос Сантос провел 72 боя в смешанных единоборствах, одержав 45 побед.
  • В ММА тяжеловес не выступал с 2024 года, проиграв четыре из пяти последних поединков.
  • Успел попробовать себя в большом количестве мировых организаций, включая российские ACA, RCC, Fight Nights и M-1.
  • Кстати, бразилец подписывал контракт с UFC и в 2012 году должен был дебютировать в главном ММА-промоушене мира на домашнем для себя турнире в Рио-де-Жанейро. Но знаменательный поединок сорвался после положительного теста на гепатит B — дорожки с лигой Дэйны Уайта на этом разошлись, потому что атлет не мог выступать в UFC в соответствии с правилами комиссии Северной Америки.
  • Также бразилец успел повоевать в кулачных боях (об этом расскажем чуть позже). Отметим лишь, что в июне он должен был подраться на кулаках с Андреем Орловским, однако отказался от встречи с белорусом.

Зарубы с русскими

За свою богатую на яркие моменты карьеру дос Сантос часто бился с россиянами. Причем с россиянами звездными, и чаще всего проигрывал: с Мондрагоном справились Александр Емельяненко, Сергей Харитонов и Виталий Минаков, встреча с Иваном Штырковым завершилась вничью, а кикбоксерский бой против Вячеслава Дацика весной 2023 года в Самаре закончился безнадежным нокаутом гостя из Южной Америки за 57 секунд.
Александр Емельяненко и Джеронимо дос Сантос
Александр Емельяненко и Джеронимо дос Сантос - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фотография из соцсетей
Александр Емельяненко и Джеронимо дос Сантос
Впрочем, заставлял дос Сантос наших фанатов и погрустить. В последний раз Мондрагон выступал в апреле, правда не в смешанных единоборствах, а в уже упомянутых кулачных боях. Его соперником был прославленный Алексей Олейник, проводивший дебютное противостоянии в лиге кулачных поединков Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), одним из руководителей которой является скандальный ирландец Конор Макгрегор. Поединок прошел в Дубае и завершился победой бразильца глухим, несколько жутким нокаутом в первом раунде (видео финиша прикреплено выше).
После финиша 47-летнего россиянина долго приводили в сознание врачи, подняться дядя Лёша смог только с поддержкой организаторов и команды. Дос Сантос же привел публику в восторг и заставил опешить самого Макгрегора... Такой получилась последняя битва спортсмена, по которому сегодня скорбит ММА-индустрия.
Жена сбежала в США и забрала все: российский боец MMA стал нищим
14 марта, 15:05
Жена сбежала в США и забрала все: российский боец MMA стал нищим
14 марта, 15:05
 
Единоборства
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
