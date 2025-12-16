В Турции хотят запретить рекламу ставок на спорт

СТАМБУЛ, 16 дек – РИА Новости. Турецкие законодатели готовятся рассмотреть в парламенте законопроект, запрещающий любую рекламу ставок на спорт, передает телеканал TRT Haber.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что правящая партия Турции готовится передать в январе в парламент пакет законопроектов, касающихся увеличения декретного отпуска, ограничений на использование соцсетей.
«
"В соответствии с законопроектом, касающимся увеличения декретного отпуска, будет полностью запрещена реклама ставок по аналогии с запретом на рекламу алкоголя и сигарет. Над законопроектом совместно работали МВД, минюст и министерство по делам семьи и социальных служб", - сообщил канал.
Также планируется разработать меры по ограничению доступа подростков от 15 до 18 лет к сайтам со ставками.
В Турции полностью запрещена реклама алкогольных напитков и сигарет, к ним применяется особый налог, достигающий в ряде случаев 80%.
