Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис высоко оценил игру Сергея Бобровского, отметив, что российский голкипер совершил несколько ключевых сейвов в тот момент, когда команда повела в счете в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В ночь на вторник по московскому времени "Флорида" одержала гостевую победу над "Тампой" со счетом 5:2. Бобровский отразил 26 бросков и был признан второй звездой матча.
«
"Наши лучшие игроки сегодня были на высоте. Сергей совершил два или три ключевых сейва в начале матча, когда мы повели в счете. Быстрый выход вперед и наша игра в меньшинстве стали ключевыми моментами. Заброшенные шайбы и то, что мы не позволили сопернику отличиться в большинстве, - два решающих фактора нашей победы", - приводит слова Мориса сайт НХЛ.
Бобровскому 37 лет. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах за клуб, одержав 14 побед при трех шатаутах. "Флорида", набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.