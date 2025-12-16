Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис высоко оценил игру Сергея Бобровского, отметив, что российский голкипер совершил несколько ключевых сейвов в тот момент, когда команда повела в счете в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг".