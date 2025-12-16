Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой"
Хоккей
 
10:13 16.12.2025
Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой"
Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой"
Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис высоко оценил игру Сергея Бобровского, отметив, что российский голкипер совершил несколько ключевых сейвов в тот... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
пол морис
сергей бобровский
флорида пантерз
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251211/seyv-2061297972.html
Хоккей
Хоккей, Спорт, Пол Морис, Сергей Бобровский, Флорида Пантерз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тренер "Флориды" высоко оценил игру Бобровского в матче с "Тампой"

Тренер "Флориды": Бобровский совершил ключевые сейвы во время игры c "Тампой"

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : x.com/flapanthers
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис высоко оценил игру Сергея Бобровского, отметив, что российский голкипер совершил несколько ключевых сейвов в тот момент, когда команда повела в счете в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В ночь на вторник по московскому времени "Флорида" одержала гостевую победу над "Тампой" со счетом 5:2. Бобровский отразил 26 бросков и был признан второй звездой матча.
«
"Наши лучшие игроки сегодня были на высоте. Сергей совершил два или три ключевых сейва в начале матча, когда мы повели в счете. Быстрый выход вперед и наша игра в меньшинстве стали ключевыми моментами. Заброшенные шайбы и то, что мы не позволили сопернику отличиться в большинстве, - два решающих фактора нашей победы", - приводит слова Мориса сайт НХЛ.
Бобровскому 37 лет. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах за клуб, одержав 14 побед при трех шатаутах. "Флорида", набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
ХоккейСпортПол МорисСергей БобровскийФлорида ПантерзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
