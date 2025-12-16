Рейтинг@Mail.ru
Тренер из Италии ошибочно заявил, что стал чемпионом России со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
01:47 16.12.2025 (обновлено: 03:22 16.12.2025)
Тренер из Италии ошибочно заявил, что стал чемпионом России со "Спартаком"
Итальянец Невио Скала заявил в интервью, что стал с московским "Спартаком" чемпионом России по футболу. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
спартак москва, невио скала, спорт, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спартак Москва, Невио Скала, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ)
Тренер из Италии ошибочно заявил, что стал чемпионом России со "Спартаком"

Невио Скала ошибочно заявил, что выигрывал чемпионат России со "Спартаком"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Итальянец Невио Скала заявил в интервью, что стал с московским "Спартаком" чемпионом России по футболу.
"Я выиграл Межконтинентальный кубок в Германии с дортмундской "Боруссией". Кубок Ататюрка в Турции с "Бешикташем", чемпионат и Кубок Украины с донецким "Шахтером", а также чемпионат России с московским "Спартаком". Прекрасные воспоминания", - сказал 78-летний Скала изданию Corriere della Sera.
Скала возглавлял "Спартак" с 2003 по 2004 год. "Спартак" в сезоне 2004 года занял восьмое место, специалист не доработал до конца чемпионата, покинув должность в сентябре.
Бруно Фернандеш - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ
ФутболСпартак МоскваНевио СкалаСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
