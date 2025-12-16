Рейтинг@Mail.ru
"Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
19:46 16.12.2025
"Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Первоуральский "СКА - Уральский трубник" на своем льду обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Уральский трубник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первоуральский "СКА - Уральский трубник" на своем льду обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Первоуральске и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей мячи забросили Богдан Павенский (10-я минута), Кирилл Девятых (13), Игорь Середкин (60) и Евгений Филиппов (70). У "Родины" отличились Олег Пивоваров (34), Вячеслав Нелюбин (49) и Артур Шельпяков (89).
Уральская команда набрала 18 очков и идет на четвертом месте в таблице Суперлиги. "Родина" (15 очков) занимает шестую строчку.
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
