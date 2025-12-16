Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
Хоккей
 
14:30 16.12.2025
"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Сибирь" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "Сибирь" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 16 декабря и начнется в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 15:30
Перерыв
Сибирь
3 : 2
Авангард
19:29 • Семен Кошелев
(Anton Kosolapov, Архип Неколенко)
00:44 • Anton Kosolapov
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
12:49 • Семен Кошелев
(Даниил Валитов, Егор Аланов)
07:57 • Эндрю Потуральски
(Майкл Маклеод, Константин Окулов)
20:00 •
