"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Сибирь" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Сибирь" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T14:30:00+03:00
2025-12-16T14:30:00+03:00
2025-12-16T14:30:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
сибирь
авангард
анонсы и трансляции матчей
