Спасатели нашли тело бывшего бойца ММА, утонувшего в притоке Амазонки
Единоборства
 
01:09 16.12.2025 (обновлено: 03:56 16.12.2025)
Спасатели нашли тело бывшего бойца ММА, утонувшего в притоке Амазонки
Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жеронимо дос Сантос найден мертвым, сообщает Globo. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
спорт, смешанные боевые искусства (мма), происшествия, ufc, вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Происшествия, UFC, Вокруг спорта
Александр Емельяненко и Джеронимо дос Сантос
© Фотография из соцсетей
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жеронимо дос Сантос найден мертвым, сообщает Globo.
45-летний спортсмен пропал в субботу на реке Рио-Негро в Бразилии. Он зашел в воду на одном из опасных участков. Отмечалось, что боец не умел плавать.
Тело бойца было обнаружено в понедельник утром в двух километрах от места, где его последний раз видели живым.
В активе дос Сантоса 44 победы, 26 поражений и одна ничья в ММА. На протяжении карьеры он проводил поединки с российскими бойцами Иваном Штырковым, Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
 
Единоборства Спорт Смешанные боевые искусства (ММА) Происшествия UFC Вокруг спорта
 
