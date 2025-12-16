https://ria.ru/20251216/santos-2062258556.html
Спасатели нашли тело бывшего бойца ММА, утонувшего в притоке Амазонки
Спасатели нашли тело бывшего бойца ММА, утонувшего в притоке Амазонки - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Спасатели нашли тело бывшего бойца ММА, утонувшего в притоке Амазонки
Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жеронимо дос Сантос найден мертвым, сообщает Globo. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T01:09:00+03:00
2025-12-16T01:09:00+03:00
2025-12-16T03:56:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
происшествия
ufc
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062259697_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f13b2aaeb8b5bcfde29c4be6a8be0c82.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062259697_108:0:1068:720_1920x0_80_0_0_d0614d01c1a596113fda426d1c54eb0f.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), происшествия, ufc, вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Происшествия, UFC, Вокруг спорта
Спасатели нашли тело бывшего бойца ММА, утонувшего в притоке Амазонки
Бразильский боец ММА дос Сантос утонул в притоке Амазонки