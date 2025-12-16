Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
22:11 16.12.2025
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на своем паркете одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
баскетбол
спорт
единая лига втб
уникс
мба
/20251216/yuta-2062288145.html
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казанский УНИКС на своем паркете одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс (20 очков), также дабл-дабл в активе Маркуса Бингэма (13 очков, 10 подборов). У МБА-МАИ больше всех очков набрали Александр Платунов и Павел Савков (по 11).
УНИКС (13 побед и 2 поражения) занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ (9-6) располагается на шестой строчке.
В следующем матче УНИКС 20 декабря примет петербургский "Зенит", МБА-МАИ днем позднее на выезде сыграет против столичного ЦСКА.
