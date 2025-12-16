Рейтинг@Mail.ru
Лукаку впервые с августа войдет в заявку "Наполи" на матч, пишут СМИ
Футбол
 
13:17 16.12.2025 (обновлено: 13:38 16.12.2025)
Лукаку впервые с августа войдет в заявку "Наполи" на матч, пишут СМИ
Лукаку впервые с августа войдет в заявку "Наполи" на матч, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Лукаку впервые с августа войдет в заявку "Наполи" на матч, пишут СМИ
Нападающий футбольного клуба "Наполи" Ромелу Лукаку может войти в заявку на матч Суперкубка Италии спустя 124 дня отсутствия на поле из-за травмы связок бедра,... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Лукаку впервые с августа войдет в заявку "Наполи" на матч, пишут СМИ

Лукаку впервые после травмы войдет в заявку "Наполи" на матч

© Соцсети ФК "Наполи"Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Соцсети ФК "Наполи"
Ромелу Лукаку. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нападающий футбольного клуба "Наполи" Ромелу Лукаку может войти в заявку на матч Суперкубка Италии спустя 124 дня отсутствия на поле из-за травмы связок бедра, сообщает Football Italia.
Лукаку получил травму 14 августа в товарищеском матче с греческим "Олимпиакосом" (2:1). 32-летнему бельгийцу диагностировали разрыв связок бедра. Суммарно Лукаку пропустил 22 матча "Наполи" во всех соревнованиях.
Во вторник спортсмен вместе с командой вылетит в Эр-Рияд для участия в полуфинальном матче Суперкубка Италии против "Милана". Встреча пройдет 18 декабря и начнется в 22:00 мск.
Лукаку перешел в "Наполи" из лондонского "Челси" в начале сезона-2024/25. За это время он сыграл 38 матчей и забил 14 мячей. Лукаку - лучший бомбардир в истории сборной Бельгии (89 голов в 124 встречах).
Футбол
 
