Лукаку впервые с августа войдет в заявку "Наполи" на матч, пишут СМИ
Нападающий футбольного клуба "Наполи" Ромелу Лукаку может войти в заявку на матч Суперкубка Италии спустя 124 дня отсутствия на поле из-за травмы связок бедра,... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T13:17:00+03:00
2025-12-16T13:17:00+03:00
2025-12-16T13:38:00+03:00
