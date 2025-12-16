"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Егор Сурин (3-я минута) и Георгий Иванов (11). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У "Динамо" отличились Ксавье Уэлле (18) и Алекс Лимож (43).
Сурин также записал на свой счет результативную передачу. Прошедшая встреча стала для 19-летнего нападающего 100-й в карьере в КХЛ. Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли одержал 200-ю победу в лиге.
"Динамо" (48 очков) прервало пятиматчевую победную серию в КХЛ и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" (50) лидирует в таблице Запада.
В следующем матче 18 декабря "Динамо" на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста", "Локомотив" в этот же день примет московский ЦСКА.
В другом матче СКА без пропускавшего матч по болезни главного тренера Игоря Ларионова на своем льду обыграл китайский клуб "Шанхайские Драконы" со счетом 4:1. Встреча "Нефтехимика" и нижегородского "Торпедо" в Нижнекамске завершилась победой гостей - 5:2.
16 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен (Б)
02:21 • Yegor Surin
10:12 • Георгий Иванов
(Yegor Surin)
65:01 • Артур Каюмов (П)
17:18 • Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)