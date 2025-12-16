Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
22:39 16.12.2025
"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
ярославль
нижнекамск
георгий иванов
артур каюмов
боб хартли
хк динамо
спорт, ярославль, нижнекамск, георгий иванов, артур каюмов, боб хартли, хк динамо, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Ярославль, Нижнекамск, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Боб Хартли, ХК Динамо, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей
"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

"Локомотив" обыграл минское "Динамо"

Артур Каюмов
Артур Каюмов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Артур Каюмов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Егор Сурин (3-я минута) и Георгий Иванов (11). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У "Динамо" отличились Ксавье Уэлле (18) и Алекс Лимож (43).
Игрок ХК Ак Барс Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ
Вчера, 21:30
Сурин также записал на свой счет результативную передачу. Прошедшая встреча стала для 19-летнего нападающего 100-й в карьере в КХЛ. Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли одержал 200-ю победу в лиге.
"Динамо" (48 очков) прервало пятиматчевую победную серию в КХЛ и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" (50) лидирует в таблице Запада.
В следующем матче 18 декабря "Динамо" на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста", "Локомотив" в этот же день примет московский ЦСКА.
В другом матче СКА без пропускавшего матч по болезни главного тренера Игоря Ларионова на своем льду обыграл китайский клуб "Шанхайские Драконы" со счетом 4:1. Встреча "Нефтехимика" и нижегородского "Торпедо" в Нижнекамске завершилась победой гостей - 5:2.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен (Б)
Локомотив
3 : 21:0
Динамо Минск
02:21 • Yegor Surin
(Георгий Иванов, Рушан Рафиков)
10:12 • Георгий Иванов
(Yegor Surin)
65:01 • Артур Каюмов (П)
17:18 • Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)
42:25 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Тай Смит)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортЯрославльНижнекамскГеоргий ИвановАртур КаюмовБоб ХартлиХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
