Россиянин из "Нью-Джерси" пропустит два матча НХЛ, разузнали СМИ

Матч против "Вегаса" пройдет в ночь на четверг по московскому времени в Парадайзе, двумя днями позднее команда отправится в Солт-Лейк-Сити, где сыграет против "Юты".

Грицюку 24 года. Он является обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе омского "Авангарда" и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России. В 2019 году он был выбран на драфте НХЛ "Нью-Джерси Девилз" в пятом раунде под общим 129-м номером. В дебютном сезоне в НХЛ россиянин набрал 16 (7 голов + 9 передач) в 31 матче регулярного чемпионата.