Россиянин из "Нью-Джерси" пропустит два матча НХЛ, разузнали СМИ
16.12.2025
21:24 16.12.2025
Россиянин из "Нью-Джерси" пропустит два матча НХЛ, разузнали СМИ
Россиянин из "Нью-Джерси" пропустит два матча НХЛ, разузнали СМИ
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк не примет участие в выездных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Россиянин из "Нью-Джерси" пропустит два матча НХЛ, разузнали СМИ

Хоккеист "Нью-Джерси" Грицюк пропустит матчи против "Юты" и "Вегаса"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк не примет участие в выездных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегас Голден Найтс" и "Юты Маммот" из-за травмы, сообщает журналистка Аманда Штейн в соцсети Х.
Ранее 24-летний россиянин пропустил домашние встречи против "Ванкувер Кэнакс" (1:2) и "Анахайм Дакс" (4:1) из-за повреждения верхней части тела.
Матч против "Вегаса" пройдет в ночь на четверг по московскому времени в Парадайзе, двумя днями позднее команда отправится в Солт-Лейк-Сити, где сыграет против "Юты".
Грицюку 24 года. Он является обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе омского "Авангарда" и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России. В 2019 году он был выбран на драфте НХЛ "Нью-Джерси Девилз" в пятом раунде под общим 129-м номером. В дебютном сезоне в НХЛ россиянин набрал 16 (7 голов + 9 передач) в 31 матче регулярного чемпионата.
