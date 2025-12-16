Рейтинг@Mail.ru
Названа самая подорожавшая команда РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол
 
21:39 16.12.2025 (обновлено: 21:48 16.12.2025)
Названа самая подорожавшая команда РПЛ
Калининградская "Балтика" стала самой подорожавшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ) в обновленном списке портала Transfermarkt. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
балтика, пфк цска, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Названа самая подорожавшая команда РПЛ

"Балтика" подорожала больше всех среди клубов РПЛ в рейтинге Transfermarkt

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) - "Балтика" (Калининград)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Калининградская "Балтика" стала самой подорожавшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ) в обновленном списке портала Transfermarkt.
Состав "Балтики" суммарно подорожал на 4,5 миллиона евро (на 17,6%). Суммарная стоимость футболистов калининградской команды оценивается в 30,05 миллиона евро.
Второе место по росту в цене занял московский ЦСКА. Стоимость футболистов увеличилась на 10,4 млн евро (на 11,3%). На третьем месте расположился столичный "Локомотив" (+6,05 млн; +5,7%).
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест
4 декабря, 15:00
Больше всего в цене потеряли футболисты "Сочи" (-4,4 млн; -12,3%), далее идут московский "Спартак" (-9,55 млн; -6,8%) и грозненский "Ахмат" (-1,8 млн; -6,7%).
Самым дорогим составом в РПЛ по-прежнему обладает петербургский "Зенит" - 174,9 млн евро (-11,2 млн; -6%). На втором месте располагается "Спартак" (131,35 млн), на третьем - "Краснодар" (125,7 млн; +3,55 млн; +2,9%).
После первой части чемпионата "Краснодар" лидирует в таблице, набрав 40 очков. Вторым идет "Зенит" (39). Далее расположились "Локомотив" (37), ЦСКА (36) и "Балтика" (35).
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На сайте "Миротворца" есть данные Семака
Вчера, 14:01
 
