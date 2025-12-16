https://ria.ru/20251216/futbol-2062493392.html
Названа самая подорожавшая команда РПЛ
Названа самая подорожавшая команда РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Названа самая подорожавшая команда РПЛ
Калининградская "Балтика" стала самой подорожавшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ) в обновленном списке портала Transfermarkt. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T21:39:00+03:00
2025-12-16T21:39:00+03:00
2025-12-16T21:48:00+03:00
футбол
спорт
балтика
пфк цска
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042831081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7adf8cfca5989becde0b65179e40a87.jpg
/20251204/talalaev-2059783351.html
/20251216/sayt-2062376974.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042831081_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_5f8f19f4a680735dc30121d7e84bbe17.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, балтика, пфк цска, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Балтика, ПФК ЦСКА, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
Названа самая подорожавшая команда РПЛ
"Балтика" подорожала больше всех среди клубов РПЛ в рейтинге Transfermarkt