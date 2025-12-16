Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку на русском языке - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:36 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/futbol-2062305320.html
Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку на русском языке
Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку на русском языке - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку на русском языке
Защитник английского клуба "Манчестер Сити" Рубен Диаш сделал татуировку в виде надписи "стойкий мужик" на русском языке, следует из публикации футболиста в... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T10:36:00+03:00
2025-12-16T10:36:00+03:00
футбол
спорт
рубен диаш
манчестер сити
сборная португалии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866492107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ec05d568dfe0f4865b82f88593cbf61.jpg
/20251216/skala-2062261767.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866492107_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a0bd83d1de0c99bd128a5ecdccc8caf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рубен диаш, манчестер сити, сборная португалии по футболу
Футбол, Спорт, Рубен Диаш, Манчестер Сити, Сборная Португалии по футболу
Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку на русском языке

Футболист "Манчестер Сити" Диаш сделал татуировку с надписью на русском языке

© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш
Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защитник английского клуба "Манчестер Сити" Рубен Диаш сделал татуировку в виде надписи "стойкий мужик" на русском языке, следует из публикации футболиста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Португалец опубликовал фотографию, на которой на его правой руке видна надпись "стойкий мужик", выполненная в готическом стиле.
Диашу 28 лет. Он играет за "Манчестер Сити" с 2020 года, перейдя из португальской "Бенфики". В нынешнем сезоне провел 21 матч в составе команды и забил два мяча. На его счету 74 игры и три гола за сборную Португалии.
Невио Скала - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Тренер из Италии ошибочно заявил, что стал чемпионом России со "Спартаком"
01:47
 
ФутболСпортРубен ДиашМанчестер СитиСборная Португалии по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала