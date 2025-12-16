Футболист "Манчестер Сити" сделал татуировку на русском языке

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защитник английского клуба "Манчестер Сити" Рубен Диаш сделал татуировку в виде надписи "стойкий мужик" на русском языке, следует из публикации футболиста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).