"ПСЖ" Сафонова лучший во всем! ФИФА вручила награды по итогам сезона

РИА Новости Спорт подводит итоги торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards в катарской Дохе, в ходе которой были вручены награды лучшим игрокам и тренерам сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Что это за премия?

Она пришла на смену FIFA World Player of the Year, ежегодной футбольной премии, которая вручалась федерацией с 1991 по 2009 год мужчинам и с 2001 по 2015 год — женщинам. Ее возобновили в 2016-м, после шестилетнего сотрудничества журналом France Football, вручающим "Золотой мяч".

При выборе номинантов премии The Best учитывались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. В голосовании принимали участие капитаны и тренеры национальных команд, а также болельщики и представители прессы.

Кто претендовал на приз лучшему футболисту:

Усман Дембеле ("ПСЖ" / Франция)*;

("ПСЖ" / Франция)*; Ашраф Хакими ("ПСЖ" / Марокко);

("ПСЖ" / Марокко); Гарри Кейн ("Бавария" / Англия);

("Бавария" / Англия); Килиан Мбаппе ("Реал" / Франция);

("Реал" / Франция); Нуну Мендеш ("ПСЖ" / Португалия);

("ПСЖ" / Португалия); Коул Палмер ("Челси" / Англия);

("Челси" / Англия); Педри ("Барселона" / Испания);

("Барселона" / Испания); Рафинья ("Барселона" / Бразилия);

("Барселона" / Бразилия); Мохамед Салах ("Ливерпуль" / Египет);

("Ливерпуль" / Египет); Витинья ("ПСЖ" / Португалия);

("ПСЖ" / Португалия); Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания).

* назывался главным фаворитом у экспертов и букмекеров.

Прогнозы оправдались

Усман Дембеле вслед за "Золотым мячом" взял еще одну престижную индивидуальную награду. Все ожидаемо: 28-летний француз вместе с "Пари Сен-Жермен" провел уникальный сезон. В котором мало того что стал чемпионом Франции, взял Кубок и Суперкубок страны, так еще и впервые в истории клуба победил в Лиге чемпионов и поднял над головой Суперкубок УЕФА. Лишь на клубном чемпионате мира в США парижане оступились, разгромно проиграв в финале лондонскому "Челси", однако это ничуть не испортило впечатления от крутого перформанса парижан.

Статистика в сезоне-2024/25 у Дембеле была соответствующей: в 57 матчах за клуб и сборную Франции Усман забил 36 мячей и отдал 14 голевых передач .

2020 — Роберт Левандовский

— Роберт Левандовский 2021 — Роберт Левандовский

— Роберт Левандовский 2022 — Лионель Месси

— Лионель Месси 2023 — Лионель Месси

— Лионель Месси 2024 — Винисиус Жуниор

2025 — Усман Дембеле

« "Я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде. Тяжелый труд окупается. Я благодарю свою семью, "Пари Сен-Жермен", с которым у нас был фантастический год. Спасибо (главе ФИФА) Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на свой день рождения. Надеюсь вернуться сюда в следующем году". (RMC Sport)

Кстати, главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды, полузащитник "Монако" Александр Головин поставили французского нападающего "ПСЖ" на третье место в голосовании. Как следует из релиза на сайте ФИФА, в голосовании за лучшего игрока сезона Карпин поставил на первое место Витинью, на второе — Мбаппе. Головин отдал первое место Мбаппе, а второе — Ямалю.

Лучший тренер — Луис Энрике

Никакой интриги! Парижане в прошлом сезоне оформили так называемый "квадрупл", что, несомненно, говорит об абсолютном величии коллектива Луиса Энрике. Да и о величии самого специалиста, который вслед за Хосепом Гвардиолой стал вторым тренером в истории, выигравшим "требл" два раза. В 2015 году Луис Энрике брал золото чемпионата Испании, Кубок страны и "ушастый" трофей ЛЧ вместе с "Барселоной" — спустя десять лет все повторилось в Париже.

Помимо испанца, в номинации "Лучший тренер" присутствовали Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета ("Арсенал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси"), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот ("Ливерпуль").

Лучший вратарь — Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер английского "Манчестер Сити" и правда был лучшим в сезоне-2024/25. Во французском "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, Доннарумма выиграл все возможные трофеи, кроме клубного ЧМ. Да и героем был во многих матчах, историческая победа французов на главном клубном турнире Европы — во многом его заслуга.

Но летом итальянец разругался с "ПСЖ" из-за контракта и некрасиво расстался с Парижем, перебравшись в Манчестер, где сразу стал первым номером команды Гвардиолы.

Отметим, что Доннарумма, ранее получивший приз имени Льва Яшина как лучший вратарь сезона по версии журнала France Football, впервые взял награду ФИФА лучшему голкиперу. Позади остались Алиссон ("Ливерпуль" / Бразилия), Тибо Куртуа ("Реал" / Испания), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" / Аргентина), Мануэль Нойер ("Бавария" / Германия), Давид Райя ("Арсенал" / Испания), Янн Зоммер ("Интер" / Швейцария) и Войцех Щенсный ("Барселона" / Польша).

Премия имени Ференца Пушкаша (лучший гол)

Ее получил малоизвестный аргентинец Сантьяго Монтьель вот за такую красоту.

Среди номинантов был нападающий московского ЦСКА Алеррандро. В августе прошлого года он, будучи игроком бразильской "Витории", поразил ворота "Крузейро" ударом через себя.

