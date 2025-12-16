Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:05 16.12.2025 (обновлено: 23:13 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/dyumfris-2062503435.html
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок
Нидерландский футболист итальянского "Интера" Дензел Дюмфрис перенес операцию по стабилизации левой лодыжки, сообщается на сайте клуба. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T23:05:00+03:00
2025-12-16T23:13:00+03:00
футбол
дензел дюмфрис
интер
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899069070_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_3a4fe962e63c0ac4688890163c1261c8.jpg
/20251216/fifa-2062464452.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899069070_607:311:2923:2048_1920x0_80_0_0_6c31452947db993cc26a4bc66acc9eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дензел дюмфрис, интер, серия а (чемпионат италии по футболу), спорт
Футбол, Дензел Дюмфрис, Интер, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Спорт
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок

Футболист "Интера" Дюмфрис перенес операцию на лодыжке

© Фото : Пресс-служба ФК "Интера"Защитник "Интера" Дензел Дюмфрис
Защитник Интера Дензел Дюмфрис - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Интера"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нидерландский футболист итальянского "Интера" Дензел Дюмфрис перенес операцию по стабилизации левой лодыжки, сообщается на сайте клуба.
Дюмфрис не выходил на поле с 23 ноября и пропустил семь матчей команды в различных турнирах. 9 ноября защитник отыграл 56 минут в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:0), после чего был заменен.
Отмечается, что операция прошла во вторник в клинике Лондона. В ближайшие недели для защитника будет составлена программа реабилитации. По информации журналиста Николо Скиры, футболист сможет выйти на поле в начале марта.
В текущем сезоне Дюмфрис сыграл за "Интер" 17 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его клуб лидирует в чемпионате Италии, набрав 33 очка за 15 туров.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"ПСЖ" Сафонова лучший во всем! ФИФА вручила награды по итогам сезона
Вчера, 21:00
 
ФутболДензел ДюмфрисИнтерСерия А (чемпионат Италии по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    17.12 17:30
    Уралмаш
    ЦСКА
  • Хоккей
    17.12 19:30
    Сочи
    Металлург Мг
  • Волейбол
    17.12 19:00
    Белогорье
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    17.12 19:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Партизан
    Виртус
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Баскония
    Монако
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала