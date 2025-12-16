https://ria.ru/20251216/dyumfris-2062503435.html
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок
Нидерландский футболист итальянского "Интера" Дензел Дюмфрис перенес операцию по стабилизации левой лодыжки, сообщается на сайте клуба. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футболист "Интера" и сборной Нидерландов выбыл на неопределенный срок
