"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
