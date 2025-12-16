Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Хоккей
 
22:10 16.12.2025
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
/20251216/khokkey-2062492615.html
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ

"Динамо" всухую победило "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник на льду "бело-голубых", закончилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Шайбу на 44-й минуте забросил Джордан Уил. Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский оформил третий шатаут в сезоне и 25-й в карьере в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
1 : 0
Спартак Москва
43:18 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" повело в сезонном противостоянии со "Спартаком" со счетом 2-1.
"Бело-голубые" выиграли седьмой матч подряд и с 48 очками идут на четвертом месте в таблице Западной конференции, где продливший серию поражений до трех игр "Спартак" (40 очков) идет седьмым.
В следующем матче "Динамо" 18 декабря примет казахстанский "Барыс", а "Спартак" двумя днями позже на выезде встретится с петербургским СКА.
Игрок ХК Ак Барс Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ
Вчера, 21:30
 
Хоккей
 
Версия 2023.1 Beta
