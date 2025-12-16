"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Бело-голубые" выиграли седьмой матч подряд и с 48 очками идут на четвертом месте в таблице Западной конференции, где продливший серию поражений до трех игр "Спартак" (40 очков) идет седьмым.