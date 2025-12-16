"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский вратарь Михаил Бердин перешел из "Ак Барса" в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале казанской команды.