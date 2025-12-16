Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:13 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/berdin-2062496968.html
"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса"
"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса"
Российский вратарь Михаил Бердин перешел из "Ак Барса" в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T22:13:00+03:00
2025-12-16T22:13:00+03:00
хоккей
спорт
михаил бердин
ак барс
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062496828_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_4ef748d4e3c9d223afdf0ab188e5bd28.jpg
/20251216/dinamo-2062496236.html
/20251216/khokkey-2062492615.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062496828_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_450794740f04a406743170a42c3c9f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил бердин, ак барс, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Михаил Бердин, Ак Барс, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса"

Вратарь Бердин перешел из "Ак Барса" в "Сибирь" в результате обмена

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Бердин
Михаил Бердин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский вратарь Михаил Бердин перешел из "Ак Барса" в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале казанской команды.
Казанский клуб получил денежную компенсацию за игрока.
Владислав Подъяпольский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Динамо" благодаря шатауту Подъяпольского обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Вчера, 22:10
Бердину 27 лет. В текущем сезоне он провел 13 матчей за "Ак Барс" (89,6% отраженных бросков), в ноябре вратарь перестал попадать в состав команды на матчи КХЛ. Последнюю игру он провел 16 ноября.
На протяжении карьеры он также выступал в КХЛ за петербургский СКА, "Сочи" и омский "Авангард". Всего в его активе 107 матчей в лиге, 40 побед и ни одного шатаута.
На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года Бердин был выбран в шестом раунде под общим 157-м номером командой "Виннипег Джетс". В Северной Америке россиянин выступал за фарм-клубы, не проведя ни одного матча в НХЛ.
Игрок ХК Ак Барс Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ
Вчера, 21:30
 
ХоккейСпортМихаил БердинАк БарсСибирьКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    17.12 17:30
    Уралмаш
    ЦСКА
  • Хоккей
    17.12 19:30
    Сочи
    Металлург Мг
  • Волейбол
    17.12 19:00
    Белогорье
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    17.12 19:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Партизан
    Виртус
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Баскония
    Монако
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала