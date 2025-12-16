https://ria.ru/20251216/berdin-2062496968.html
"Сибирь" забрала Бердина у "Ак Барса"
Российский вратарь Михаил Бердин перешел из "Ак Барса" в новосибирскую "Сибирь" в результате обмена между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
михаил бердин
ак барс
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
