Рейтинг@Mail.ru
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:37 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/batrakov-2062426992.html
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян возглавляют обновленный рейтинг самых дорогих футболистов... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T16:37:00+03:00
2025-12-16T16:37:00+03:00
футбол
спорт
эдуард сперцян
алексей батраков
луис энрике
зенит
локомотив (москва)
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_0:241:3029:1946_1920x0_80_0_0_346fe2f9f9715b72a70f56a65bdd5748.jpg
/20251103/futbol-2052562536.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_aaccb09e1fa3e9ef57af59114fe30945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эдуард сперцян, алексей батраков, луис энрике, зенит, локомотив (москва), краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Эдуард Сперцян, Алексей Батраков, Луис Энрике, Зенит, Локомотив (Москва), Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ

Батраков догнал Сперцяна в списке самых дорогих игроков РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян возглавляют обновленный рейтинг самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Transfermarkt.
Трансферная стоимость Батракова повысилась на 2 млн и достигла 25 млн евро. В такую же сумму оценивается Сперцян, стоимость которого не изменилась. Полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике (24 млн евро) потерял в цене 1 млн.
На четвертом месте идет полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк (20 млн), ставший самым подорожавшим игроком обновления (плюс 4 млн). Он обошел полузащитника "Зенита" Жерсона (18 млн) и полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша (18 млн).
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Проводили столицу домой": Сперцян о победе над "Спартаком"
3 ноября, 02:02
 
ФутболСпортЭдуард СперцянАлексей БатраковЛуис ЭнрикеЗенитЛокомотив (Москва)КраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала