https://ria.ru/20251216/batrakov-2062426992.html
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян возглавляют обновленный рейтинг самых дорогих футболистов... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T16:37:00+03:00
2025-12-16T16:37:00+03:00
2025-12-16T16:37:00+03:00
футбол
спорт
эдуард сперцян
алексей батраков
луис энрике
зенит
локомотив (москва)
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_0:241:3029:1946_1920x0_80_0_0_346fe2f9f9715b72a70f56a65bdd5748.jpg
/20251103/futbol-2052562536.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_aaccb09e1fa3e9ef57af59114fe30945.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, эдуард сперцян, алексей батраков, луис энрике, зенит, локомотив (москва), краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Эдуард Сперцян, Алексей Батраков, Луис Энрике, Зенит, Локомотив (Москва), Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Батраков и Сперцян возглавляют список самых дорогих игроков РПЛ
Батраков догнал Сперцяна в списке самых дорогих игроков РПЛ