"Барыс" одержал победу над "Автомобилистом" в КХЛ
Хоккей
 
19:34 16.12.2025
"Барыс" одержал победу над "Автомобилистом" в КХЛ
"Барыс" одержал победу над "Автомобилистом" в КХЛ
Казахстанский "Барыс" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Барыс" одержал победу над "Автомобилистом" в КХЛ

Дубль Симонова помог "Барысу" одержать победу над "Автомобилистом" в КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казахстанский "Барыс" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Екатеринбурге, закончилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе победителей дубль оформил Семен Симонов (26-я, 52-я минуты), также отличились Майкл Веккьоне (38) и Макс Уиллман (58). У хозяев шайбу забросил Максим Осипов (51).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
1 : 4
Барыс
10:21 • Максим Осипов
(Рид Буше, Артем Каштанов)
05:58 • Semyon Simonov
(Данияр Самат)
17:26 • Майк Веччионе
(Мэйсон Морелли, Кирилл Панюков)
11:31 • Semyon Simonov
(Данияр Самат, Тайс Томпсон)
17:45 • Макс Уиллман
(Мэйсон Морелли)
"Барыс" с 32 очками вышел на восьмую позицию в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист" (39 очков) идет четвертым.
В следующем матче казахстанская команда 18 декабря на выезде сыграет с московским "Динамо", а екатеринбуржцы в тот же день на своем льду встретятся с минским "Динамо".
"Сибирь" обыграла "Авангард" в матче КХЛ
