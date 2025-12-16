Названа "Спортивная столица мира" на 2026 год

БАКУ, 16 дек - РИА Новости. По решению Федерации спортивных столиц и городов Европы Баку получил статус "Спортивной столицы мира" на 2026 год, сообщает во вторник азербайджанское агентство АзерТадж.
«
"В Баку состоялась официальная церемония подписания памятной доски "Спортивные столицы мира" с участием государственных официальных лиц и представителей Федерации спортивных столиц и городов Европы (ACES). Титул "Спортивной столицы мира" официально перешел от Монако к Баку", - говорится в сообщении.
"Президент ACES Джан Франческо Лупателли подчеркнул, что Баку всегда был в авангарде развития спорта и отличался высоким качеством спортивной инфраструктуры", - отмечает агентство.
ACES — это некоммерческая ассоциация, базирующаяся в Брюсселе, которая ежегодно присуждает титул "Спортивная столица" и различные спортивные награды городам с разных континентов. ACES также является официальным партнером Европейской недели спорта, проводимой Еврокомиссией, и партнером ЮНЕСКО.
ШОС отметила важность устранения преград в спортивных соревнованиях
1 сентября, 10:22