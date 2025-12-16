Названа "Спортивная столица мира" на 2026 год

«

"В Баку состоялась официальная церемония подписания памятной доски "Спортивные столицы мира" с участием государственных официальных лиц и представителей Федерации спортивных столиц и городов Европы (ACES). Титул "Спортивной столицы мира" официально перешел от Монако к Баку", - говорится в сообщении.